Hast du dich je gefragt, was die Namen unserer Straßen über die Geschichte unserer Stadt verraten? Zwischen dem 3. und 18. Juli hast du die Chance, genau das herauszufinden und mitzudiskutieren.

Das städtische Zentrum zur Erkundung der jüngeren Kieler Geschichte hat nämlich die Forschungswerkstatt "Wen interessieren schon Straßennamen?" ins Leben gerufen, die sich speziell mit dem Afrikaviertel in Neumühlen-Dietrichsdorf beschäftigt.

Ein Dialog über die Vergangenheit und Zukunft

Das Ziel ist klar: Gemeinsam mit dir und anderen Einwohnern Kiels wollen wir über die kolonialen Straßennamen sprechen und zusammen neue Ansätze entwickeln. Wir möchten, dass du deine Geschichten einbringst, deine Sichtweisen darlegst und an der tieferen Erforschung unserer Stadtgeschichte teilnimmst.

Auftakt im Pop-up-Pavillon

Den Startschuss gibt es am 3. Juli um 10:30 Uhr im Pop-up-Pavillon auf dem Alten Markt mit einer spannenden Ausstellung. Und am Abend desselben Tages lädt Josephine Apraku, eine gefragte Expertin für afrikanische Studien, zum Nachdenken ein: "Warum sollten wir uns heute noch mit Kolonialismus beschäftigen?"

Ein vielfältiges Programm wartet auf dich

Bis zum 18. Juli kannst du dich auf Vorträge und Stadtrundgänge freuen, die unsere Gäste wie Patricia Vester, Verena Ebert und Sinthujan Varatharajah mit Leben füllen werden. Neugierig? Das komplette Programm findest du online unter www.kiel.de/geschichtszentrum.

Das Afrikaviertel – Mehr als nur Namen

1938 entstand das Kieler Afrikaviertel als Teil des Kolonialrevisionismus der NS-Zeit, erkennbar an Straßen wie der Lüderitz- und Nachtigalstraße, aber auch an einzelnen Skulpturen. Die Forschungswerkstatt lädt dich ein, mit historischen Quellen in die Geschichte einzutauchen.

Vorbeischauen und mitmachen

Der Pavillon auf dem Alten Markt öffnet montags bis sonnabends seine Türen für dich und alle Interessierten, mit bevorzugtem Zugang für Schulklassen. Freitags und sonnabends bist du uneingeschränkt willkommen, auch wenn der Pavillon leider nur über eine Treppe zugänglich ist.

Sei dabei – Deine Stimme zählt!

#kielerforschen – Diskutiere mit uns!

3. Juli: Abendgespräch mit Josephine Apraku – "Warum sollten wir uns heute noch mit Kolonialismus beschäftigen?"

4. Juli: Stadtspaziergang zur kolonialen Vergangenheit Kiels mit dem AKJS.

8. Juli: Talk mit Patricia Vester – "Wohin mit der Geschichte des Afrikaviertels?"

9. Juli: Erkundungstour durch das Afrikaviertel mit Annette Mörke.

10. Juli: Geschichtsvortrag von Sönke Petersen zu Neumühlen-Dietrichsdorf.

11. Juli: Vortrag und Diskussion mit Verena Ebert über den Umgang mit Afrikavierteln.

16. Juli: Lesung mit Sinthujan Varatharajah – "an alle orte, die hinter uns liegen".

18. Juli: Abschlussabend mit offenem Austausch in der Pumpe.

Kiel, es ist an der Zeit, deine Geschichte neu zu denken und mitzugestalten. Wir sehen uns im Juli!