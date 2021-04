Kieler Einzelhandel stellt auf Click & Meet um

Auch für den Einzelhandel auf der Holtenauer Straße gilt ab Dienstag das Prinzip click & meet.

Weil der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt steigt, gelten ab Dienstag wieder strengere Regeln beim Einkaufen.



Spontan ins Geschäft zum Einkaufen gehen – damit ist vorerst Schluss. Der Einzelhandel muss aufgrund der steigenden Coronazahlen nach Ostern wieder auf die Click & Meet Methode umstellen. Das heißt: Im Internet vorbestellen und die Ware anschließend vor Ort im Geschäft abholen.

Termin erforderlich

Kund*innen dürfen dementsprechend die Geschäfte nur nach vorheriger Terminvereinbarung betreten. Zu der Terminvereinbarung müssen Mitarbeiter*innen der Geschäfte die Kontaktdaten der Kund*innen sammeln, um gegebenenfalls ein Infektionsgeschehen nachverfolgen zu können. Diese Allgemeinverfügung gilt voraussichtlich zwischen dem 5. bis einschließlich 11. April 2021 und kann ggf. verlängert werden.

Maßnahmen dürfen nicht ausgesetzt werden

Bei der Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner*innen sollen weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus ergriffen werden. Die Landeshauptstadt Kiel hatte beim Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein einen Antrag gestellt, bei dem es darum geht, die ergänzenden Maßnahmen für die Woche rund um Ostern auszusetzen. Laut Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass die gestiegenen Infektionszahlen mit den Lockerungen des Einzelhandels zutun haben.

„Auf das Infektionsgeschehen in Kiel und Umland hätte eine Umstellung des Kieler Einzelhandels auf Click & Meet also ausschließlich die Verlagerung von Kundschaft in die Umlandgemeinden zur Folge, nicht aber eine Absenkung des Infektionsrisikos”, so Ulf Kämpfer.

Auch Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken sprach sich für das Aussetzen der ergänzenden Maßnahmen aus, da es „kaum eine Großstadt in Deutschland mit ähnlich konstant niedrigen Zahlen” gibt. Außerdem betont er, dass es in Kiel flächendeckend sehr viele Testmöglichkeiten gibt, die auch intensiv in Anspruch genommen werden.

Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt und so muss der Einzelhandel nach Ostern wieder mit Einschränkungen öffnen.



Abstandsregelungen besonders in Einkaufszentren und Outletcentern wichtig

Für Einkaufszentren und Outletcenter sind hinzukommend zu den Terminvereinbarungen und Kontaktnachverfolgungen wichtig, dass die Abstände vor den Geschäften von wartenden Kund*innen eingehalten werden. Es müssen Maßnahmen zur richtungsweisenden Trennung von Besucherströmen ergriffen werden, damit auch vor den Geschäften ein sicheres Einkaufen gewährleistet werden kann.

Das gilt ab Dienstag für Kieler*innen:

Kund*innen dürfen Geschäfte des Kieler Einzelhandels nur nach vorheriger Terminreservierung betreten und Kontaktdaten müssen hinterlassen werden, um ein Infektionsgeschehen nachverfolgen zu können

Betreiber*innen von Einkaufszentren und Outletcentern müssen durch geeignete Maßnahmen die Abstandseinhaltung von wartenden Kund*innen sicherstellen, um ein sicheres Einkaufen zu gewährleisten

Quelle: Landeshauptstadt Kiel