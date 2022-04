Kommenden starten die Flohmärkte in Kiel. (Bild: Getty Images/ArtMarie/E+)

0

Nach zwei Jahren Corona-Pause darf kommenden Sonntag, den 3. April auf den großen städtischen Flohmärkten gefeilscht werden.

Inzwischen haben sich in Kieler Wohnungen und Kellern sicherlich viele alte oder selbstgefertigte Flohmarktschätze angesammelt, auf die die Schnäppchenjäger:innen so lange gewartet haben. Die Saison startet am Sonntag, den 3. April, auf dem Rathausplatz und in der angrenzenden Innenstadt, am 24. April geht es an der Hörn weiter. Bis Anfang Oktober veranstaltet das Kieler Ordnungsamt an zwölf Sonntagen große Flohmärkte in der Innenstadt oder an der Hörn sowie kleinere Spezialmärkte für Kindersachen auf dem Holstenplatz (15. Mai und 21. August). Alle Flohmärkte werden gemäß den jeweils aktuellen Corona-Regelungen stattfinden. Pandemiebedingt könnten auch Absagen erforderlich werden. Weitere Infos und Termine findet ihr unter www.kiel.de/flohmarkt.