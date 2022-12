Wenn GREGORIAN und die New York Gospel Stars nach Kiel kommen, begeistern ihre Stimmen das Publikum in der St- Petrus sowie St-Nikolai-Kirche (Bild: Makis Photography; Christian Barzmin)

Mit den New York Gospel Stars am 27. Januar sowie GREGORIAN – Pure Chants am 24. März warten gleich zwei echte Konzert-Highlights zum Jahresanfang auf euch.

Sie zählen zu den besten Gospel-Formationen weltweit und ihre Show ist ein packendes Erlebnis für Groß und Klein! Die New York Gospel Stars sind so unverwechselbar, wie ihre Heimatstadt New York. Lebendig, dynamisch, immer in Bewegung und unterlegt mit ihrem eigenen, speziellen Sound.



Nachdem die letzten beiden Tourneen auf Grund der Pandemie leider verschoben werden mussten, kommen die New York Gospel Stars 2022/2023 mit einem großen Knall zurück – sie feiern ihr 15-jähriges Jubiläum! Das besondere an den NEW YORK GOSPEL STARS: Jedes Jahr bekommt man – natürlich neben der Stammbesetzung – immer wieder neue Gesichter und Stimmen zu sehen und zu hören. Jedes Mitglied hat eine einzigartige Stimme und eine individuelle Art und Weise, wie er mit dem Publikum interagiert. So werden jedes Jahr alte Songs mit neuen, frischen Akzenten aufgepeppt! Nicht zuletzt haben die New York Gospel Stars mit Künstlern unter anderem wie Justin Timberlake, Whitney Houston, Ed Sheeran und Aretha Franklin zusammengearbeitet.



27. Januar • St. Nikolai Kirche Kiel

GREGORIAN – Pure Chants Tour 2023

Nur weige Wochen später legt ein ganz besonderer Männerchor nach: Mit moderner Musik auf den Ohren ließ sich der Hamburger Musikproduzent Frank Peterson 1989 bei einem Besuch des königlichen Klosters von San Lorenzo de El Escorial in Spanien zu etwas Neuem inspirieren.

Warum nicht altertümliche gregorianische Musik mit moderner Musik mischen?



Bis heute konnte GREGORIAN weltweit über 10 Millionen Tonträger verkaufen und Gold- und Platin-Status in 24 verschiedenen Ländern erzielen. Rund 3 Millionen Besucher haben das Ensemble bei ihren Konzerten in 31 Ländern live gesehen und ließen sich von den Live-Auftritten der Männer in Mönchskutten begeistern.

Die stimmgewaltigen Sänger bekommen es immer wieder aufs Neue hin Gänsehaut-Momente zu schaffen. Ihre Mischung aus gregorianischem Gesang mit moderner Rock- und Popmusik gepaart mit spektakulären Bühnenshows macht GREGORIAN einzigartig und atemberaubend.

24. März • Petruskirche Kiel