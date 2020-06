Kieler Online Festival für Schulklassen

Ende Juni findet zum dritten Mal das Young Waterkant Festival für Schüler*innen in Kiel und Umgebung statt

Die Themen sind vielfältig und spannend

Vom 22. bis zum 26. Juni findet das dritte Young Waterkant Festival in Kiel statt. Zum ersten Mal wird alles komplett digital ablaufen. Schüler*innen erhalten an den vier Tagen tolle Einblicke in spannende Themen rund um Nachhaltigkeit und Inovation.

Schulklassen sowie einzelne, motivierte Schüler:innen können sich noch bis zum Veranstaltungsbeginn unter dem folgenden Link anmelden. „Da wir nicht sicher wissen, ob in diesem Jahr überhaupt noch größere Veranstaltungen möglich sein werden, planen wir unser Young Waterkant als digitales Angebot. Unser Programm ist thematisch an die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der UN angelehnt und inspiriert Schüler*innen zum Mitmachen. Wir haben schon jetzt spannende Speaker:innen an Bord, wie z. B. die Organisationen Bracenet und Amnesty International.“, so Janina Peter, die Projektmanagerin des Young Waterkant.

Folgende Thementage wird es geben:

Montag, 22.6. – SDG #6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“

Dienstag, 23.6. – SDG #5 „Geschlechtergleichstellung“

Mittwoch, 24.6. – SGD #12 „Nachhaltige/r Konsum und Produktion”

Donnerstag, 25.6. – SGD #4 „Hochwertige Bildung“

Freitag, 26.6. – SGD #13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“

Die Schulklassen können sich je nach Interesse für einen oder mehrere Thementage anmelden. Neben Keynotes wird es auch viele tolle Do-it-yourself-Workshops geben. Dazu verschickt das SEEd-Team alle nötigen Materialien vorab. Zu

jedem Thema gibt es weiterhin eine ausgewählte Organisation, die der Klasse eine Problemstellung aus dem realen Leben gibt. Die Schüler*innen entwickeln dann Ideen zur Lösung, wobei sie von ausgebildeten SEEd-Trainer*innen unterstützt werden. Die Sessions finden jeweils vormittags statt und sind auch für alle anderen Waterkant Teilnehmer*innen offen, d.h. jede*r darf mitmachen.

Alles Wichtige sowie viele Infos rund um das Event gibt es auf der Homepage Seed.Schule.