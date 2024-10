Am kommenden Sonntag, den 6. Oktober, schlagen die KTV-Adler zum ersten Heimspiel der Saison 2024/2025 auf. (Bild: Jasper Lorenz)

Am Sonntag, den 6. Oktober, heißt es Anpfiff für das erste Heimspiel des Kieler TV in der 2. Bundesliga. In der Hein-Dahlinger-Halle erwartet dich ein Volleyballspektakel der Extraklasse, das du dir nicht entgehen lassen solltest.

Einzigartige Stimmung in der Hein-Dahlinger-Halle

Die Hein-Dahlinger-Halle wird am 6. Oktober um 15 Uhr zum Hexenkessel. Wenn der Kieler TV gegen die Dessau Volleys antritt, sind Spannung und Gänsehautfeeling garantiert. Der erste Satzball wird in der Geschwister-Scholl-Straße 9 gespielt und die Stimmung verspricht, auch Dank der enthusiastischen Fans, außergewöhnlich zu werden.

Schnelle Ballwechsel und packende Spielzüge

Volleyball ist noch packender als Fußball oder Handball. Was macht den Reiz aus? Es sind die schnellen Ballwechsel, die sich in Sekundenbruchteilen entscheiden. Die Punkte fallen beinahe im Minutentakt und sorgen für ein regelrechtes Feuerwerk an Emotionen. Jeder der Spielstandwechsel treibt die Spannung in der Halle weiter in die Höhe.

Fans als wichtiger Rückhalt

Die Fans des Kieler TV sind etwas Besonderes. Mit Trommeln, Rasseln und lautstarken Anfeuerungsrufen geben sie alles, um ihre Mannschaft zum Sieg zu treiben. Sie schaffen eine Atmosphäre, in der jeder Punkt bejubelt und jeder Fehler verziehen wird. Dein Support kann das Zünglein an der Waage sein!

Attraktive Eintrittspreise für die ganze Familie

Das Beste daran: Volleyball ist auch für den Geldbeutel eine willkommene Abwechslung. Mit einem Eintrittspreis von nur 8 Euro für freie Sitzplatzwahl und günstigen Ermäßigungen für Studenten, Senioren und Menschen mit Behinderung, bietet das Heimspiel des Kieler TV beste Unterhaltung zu fairen Preisen. Das macht den Sonntagsspaziergang in die Hein-Dahlinger-Halle besonders lohnenswert.

Rückblick auf das erste Saisonspiel

Das erste Saisonspiel gegen den Aufsteiger aus Aligse zeigte bereits, wie unberechenbar Volleyball sein kann. Trotz eines schweren Rückschlags, als der 19-jährige Jonas Müller während der Aufwärmphase einen Sprunggelenkbruch erlitt, starteten die Kieler stark in die Partie. Die ersten beiden Sätze gingen jeweils deutlich an die Teams, bevor es im dritten Satz richtig spannend wurde.

Spannung bis zum letzten Punkt

Im dritten Satz lieferten sich beide Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Spielstand von 18:18. Doch Aligse nutzte einen Zwischenspurt und gewann den Satz knapp mit 25:23. Letztlich sicherte sich der Aufsteiger den Sieg, doch die Kieler zeigten starke Ansätze, die sie jetzt im Heimspiel weiter ausbauen wollen.

Vorfreude auf das Heimspiel gegen Dessau Volleys

Das Spiel gegen die Dessau Volleys bietet die nächste Chance für den Kieler TV, sich in der 2. Bundesliga zu behaupten. Sei dabei und unterstütze die Mannschaft bei ihrem Kampf um wertvolle Punkte. Die Hein-Dahlinger-Halle wird vor Energie brummen und du kannst live dabei sein, wenn es wieder heißt: Punkt, Satz und Sieg für Kiel!

Verpasse nicht diese Gelegenheit und sei Teil einer unvergesslichen Volleyballatmosphäre!

Hier kannst du deine Tickets für die Spiele der "Adler" buchen!