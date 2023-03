Der Ausbau von Glasfaser bringt auch Kiels Umgebung an das schnelle Internet. (Bild: Kielerleben; Canva)

Beim Glasfaserausbau von TNG holt das Kieler Umland stark auf und auch Eckernförde steht in den Startlöchern.

Die Ausbauarbeiten für das TNG-Glasfasernetz in Kiel schreiten weiter fort und haben besonders in Stadtteilen wie Hassee oder Russee große Fortschritte gemacht und auch in Holtenau sind die Tiefbauarbeiten jetzt gestartet. In Altenholz ist der Tiefbau inzwischen weit fortgeschritten. Hier sind die Arbeiten bereits in den letzten Ausbauabschnitten angekommen, sodass einem lückenlosen Leerrohrverband nicht mehr viel im Weg steht. Im Anschluss an die Tiefbauarbeiten beginnt die LWL-Montage. Auch in Schönkirchen und Schwentinental sind die Tiefbauarbeiten gut vorangegangen und können jetzt mit milderen Temperaturen richtig Fahrt aufnehmen.

Große Fortschritte

in Flintbek

In Flintbek hat der Glasfaserausbau in den letzten Monaten große Erfolge erzielt. Neben der Aufstellung des PoP’s (Point of Presence = Hauptverteilerkasten) im vergangenen Oktober 2022 haben auch die Tiefbauarbeiten am Ortsnetz enorme Fortschritte gemacht. Die Aktivtechnik, die notwendig ist, um den PoP in Betrieb zu nehmen, wurde im März 2023 installiert und auch die LWL-Montage hat in Teilen Flintbeks bereits begonnen. Die ersten Hausanschlüsse werden noch in diesem Frühjahr aktiviert. Die finale Fertigstellung und somit die Aktivierung aller Hausanschlüsse wird im Sommer erwartet.

Eckernförde startet

in den Glasfaserausbau

Noch diesen März starteten die Ausbauarbeiten in Eckernförde. Im Domsland, im südlichen Bereich des Stadtgebiets, liegt der Startschuss für den Ausbau des Glasfasernetzes, der sich von dort aus über das gesamte Ausbaugebiet von TNG ziehen wird. „Dass wir jetzt hier loslegen können, freut uns nach all der Planung und Vorbereitung sehr“, verkündet Bauleiter Florian Alarich. Auch hier werden diesen Sommer die ersten Kund*innen ihren Glasfaseranschluss nutzen können.

Neues Ausbaugebiet

in Melsdorf

Die Bewohner*innen in Melsdorf können sich ebenfalls freuen, denn die Ortschaft wird in das TNG-Glasfasernetz aufgenommen. Während andere Ortschaften des Amts Achterwehr bereits von TNG mit Glasfaser versorgt wurden, können sich die Melsdorfer*innen bis 31. Juli für das gigabitschnelle Internet entscheiden und sich somit dem zukunftssicheren Netz anschließen. Mehr Informationen zum Ausbau in Melsdorf sind unter www.tng.de/melsdorf zu finden.

In vielen weiteren Gebieten besteht weiterhin die Möglichkeit, sich dem Glasfasernetz von TNG anzuschließen. So können sich die Bewohner*innen in Meimersdorf, Wellsee, Elmschenhagen, Kronsburg, Hasseldieksdamm, Friedrichsort und Pries auch jetzt noch für einen der fibre-Tarife von TNG entscheiden. Weitere Informationen zum Ausbau und Fortschritt in Kiel und Umgebung sind auf der Webseite tng.de/kiel zu finden.