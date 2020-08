(Bild: Fotos: Kieler Woche/Sascha Klahn)

Die Alexander von Humboldt II führt die Windjammerparade an

0

Leinen los und ab aufs Wasser – Während der Kieler Woche vom 5. bis zum 13. September stechen sowohl Olympioniken als auch Traditionssegler in See. Seid mit dabei!*

Der Ursprung der Kieler Woche liegt in einer Segelregatta, zu der sich am 23. Juli 1882 über 20 Boote aus Kiel, Hamburg und Dänemark in der Kieler Förde trafen. Zehn Jahre später gingen bereits über 100 Boote an den Start. So wurde über die Jahre hinweg die Kieler Woche geboren und noch heute kommen jedes Jahr rund 4.000 Segler*innen nach Schilksee, um in ihren olympischen und internationalen Klassen gegeneinander anzutreten. In diesem Jahr besinnt sich die Kieler Woche wieder zurück zu ihren Wurzeln. Die Top Ten der jüngsten Segel-WM und die drei Medaillengewinnerinnen im Laser Radial gehen in der olympischen Einhandklasse für Frauen an den Start. Weiterhin gemeldet haben Goldmedaillen-Gewinner im 49er FX sowie Nacra 17, Silber-Medaillengewinner im Laser Standard und Bronzemedaillen-Gewinner im 49er und Nacra. Dazu gesellen sich Welt-und Europameister*innen sowie Kieler-Woche-Sieger*innen. Live vor Ort sein dürfen allerdings nur die Segelteams. Zuschauer*innen können die Wettbewerbe über das Kieler-Woche-TV miterleben.

Die Alexander von Humboldt II führt die Windjammerparade an

Traditionen bewahren

Auch wenn die Kieler Woche 2020 ganz anders aussehen wird – die Windjammerparade bleibt. Und wird sogar zu einem ganz besonderen Event. Die Traditionsschiffe führen die einzelnen Gruppen an, gefolgt von den modernen Segelschiffen, die sich bis Juli anmelden konnten. Die ganz besondere Parade auf der Kieler Förde soll ein gemeinschaftliches Erlebnis an Land und auf dem Wasser werden und ein positives Signal im Sinne des „KiWo“-Mottos #Zusammenhalt setzen. Um das Gesamtbild zu schärfen, werden alle Schiffe die offizielle Kieler-Woche-Flagge mit dem Kreuzknoten hissen. Am 12. September um 11 Uhr startet die Parade vom Ostufer der Innenförde in Richtung Leuchtturm Kiel. Zwischen 13 und 13.30 Uhr passiert die Parade die gedachte Ziellinie zwischen dem Olympiazentrum Schilksee und Laboe. Dort löst sie sich auf und die Schiffe nehmen wieder ihren eigenen Kurs. Insgesamt werden 120 Segelschiffe an der Windjammer-Segelparade teilnehmen. Angeführt wird die Parade von der Bark Alexander von Humboldt II, die zuletzt 2012 an der Spitze gesegelt ist. Ihr wollt dabei sein? Dann reserviert euch Plätze auf den Schiffen unter www.kiel-sailing-city.de.

*Bitte informiert euch vor eurem Besuch über die aktuellen Hinweise zum Programm und den Hygienevorschriften.