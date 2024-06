(Bild: LH Kiel/Sascha Klahn)

Mit einer beeindruckenden Zahl von Teilnehmenden, Booten und Besuchern verspricht die Kieler Woche 2024 ein Ereignis zu werden, das in seiner Dimension und Vielfalt seinesgleichen sucht. Hier liest du die 7 wichtigsten Facts zu den Regatten der Kieler Woche 2024.

Die Kieler Woche, eines der weltweit größten Segelsportereignisse, steht wieder am Horizont. Im Jahr 2024 lockt dieses grandiose Festival nicht nur Segelbegeisterte aus aller Welt an, sondern verwandelt die Stadt Kiel in einen pulsierenden Treffpunkt für Kulturen, Sportler und Besucher.

Die Kieler Woche im Zahlenmeer: Ein Event, das verbindet

Das Herzstück des Festivals, die Segelregatten im Olympiazentrum Kiel-Schilksee, bietet ein beeindruckendes Spektakulum:

30 Klassen/Disziplinen

Von Einhand-Dinghys bis zu gewaltigen Großseglern, die Kieler Woche ist eine Schaubühne für die ganze Bandbreite des Segelsports. Die Vielfalt der Klassen und Disziplinen ermöglicht es Zuschauern, eine breite Palette seglerischer Fähigkeiten und Taktiken hautnah mitzuerleben.

Über 50 Nationen

Seglerinnen und Segler aus mehr als fünfzig Ländern bringen einen Hauch von Weltflair nach Kiel und stehen für den internationalen Charakter des Events. Die Flaggen der Welt wehen hier im Wind und symbolisieren Frieden und Freundschaft über Länder- und Meeresgrenzen hinweg.

Rund 3.000 Regatta-Teilnehmer*innen

Diese beeindruckende Zahl an Athletinnen und Athleten unterstreicht die globale Anziehungskraft der Kieler Woche. Jeder Einzelne von ihnen trägt seine eigene Geschichte und Leidenschaft in die Wettkämpfe hinein und macht so jede Regatta zu einem einzigartigen Ereignis.

Über 300 ehrenamtliche Helfer*innen

Ohne die Hingabe und den Einsatz der Ehrenamtlichen wäre ein Event dieser Größenordnung nicht möglich. Sie sind das Rückgrat der Kieler Woche, gewährleisten einen reibungslosen Ablauf und sorgen mit ihrem Lächeln für eine herzliche Atmosphäre.

400.000 Besucher*innen

Die Kieler Woche zieht nicht nur Segelfans an. Mit etwa 400.000 Besuchern, die die Wettkämpfe an den Ufern von Kiel-Schilksee mitverfolgen, wird die Faszination Segeln zum verbindenden Element einer großen Gemeinschaft.

Über 400 Starts

Jeder Start ist ein Versprechen für Spannung, Adrenalin und sportliche Höchstleistungen. Die zahlreichen Regattastarts sind ein Kernstück der Kieler Woche und bieten fortlaufende Action auf dem Wasser.

1.500 Boote

Die Vielfalt und Menge der Boote, die während der Kieler Woche zu sehen sind, ist kaum zu übertreffen. Sie formen eine beeindruckende Flotte, die Zeugnis von Träumen, harter Arbeit und der Verbundenheit zum Meer gibt.

Die Kieler Woche 2024 steht damit nicht nur für den Segelsport, sie ist ein Fest der Begegnungen und des Austauschs, ein Ort, an dem Grenzen keine Rolle spielen und das gemeinsame Erleben im Vordergrund steht. Seid dabei, wenn Kiel erneut zum Mittelpunkt der Segelwelt wird und eine ganze Stadt in Festtagsstimmung versinkt. Wir freuen uns auf eine Woche voller Energie, Enthusiasmus und seglerischer Exzellenz!