Ein zentrales Element der besonderen Atmosphäre der Kieler Woche 2025 vom 21. bis 29. Juni sind die beliebten Secret Stages und das vielfältige Kleinkunstprogramm, das die Straßen der Stadt in eine magische Bühne verwandelt.

Magische Kleinkunst auf Kiels Straßen

Während der gesamten Kieler Woche können Besucher rund 1.200 Auftritte von Kleinkünstler*innen erleben, die unvergessliche Momente schaffen. Von Jonglage über Akrobatik und Improvisation bis hin zu Comedy – das abwechslungsreiche Programm bietet wochentags von 14 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 13 bis 18 Uhr Unterhaltung für die ganze Familie. Eine neue Präsentationsfläche vor dem Bayernzelt bietet zudem täglich ab 18 Uhr Circle-Shows, die zum Staunen, Lachen und Mitfiebern einladen.

Ein Highlight in diesem Jahr ist das Stelzentheater Oakleaf mit seiner Show „Deep Sea“, die eine faszinierende Unterwasserwelt zum Leben erweckt. Jochen der Elefant bezaubert die Zuschauer, während das Stelzen- und Maskentheater Pantao mit beeindruckenden Großfiguren für magische Momente sorgt. Die maritime Stimmung wird durch Klabauter Jan und seine Klabauter Kapelle verstärkt, die mit norddeutschem Seemannsgarn und Musik für beste Unterhaltung sorgen.

Secret Stages: Große Musik auf kleinen Bühnen

Die Secret Stages der Kieler Woche 2025 bieten eine einzigartige Plattform für musikalische Entdeckungen abseits der großen Bühnen. Mehr als 100 regionale Musiker*innen und Bands präsentieren ihre individuellen Live-Shows und schaffen so eine intime Atmosphäre für das Publikum. An fünf überdachten Bühnen entlang der Kiellinie und an der Schevenbrücke können Besucher eine musikalische Bandbreite von Pop und Rock über Jazz bis hin zu Blues und Klassik genießen.

Neu in diesem Jahr sind die Standorte an der Seeburg und beim Seehundbecken (GEOMAR), die spontane Konzerterlebnisse bieten. Eine Übersicht über die Bands und Musiker*innen, die auf den Secret Stages spielen, ist online unter www.secretstage.de zu finden. Alle Infos zum Kieler-Woche-Programm gibt es auf www.kieler-woche.de/programm.