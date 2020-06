0

Die in diesem Jahr etwas andere Kieler Woche bietet lokalen Bands und Solo-Acts unter dem Motto „Eine Bühne – eine Stadt“ die Möglichkeit, Konzerte an besonderen Orten spielen. Die Auftritte werden live gestreamt und können je nach Auflagen vor kleinem Publikum stattfinden.

Bis Sonntag, 21. Juni, können sich interessierte Band und Künstler bei der Online-Musikplattform Backstage Pro für ihren Kieler-Woche-Auftritt 2020 zwischen dem 5. und 13. September bewerben. Musikalisch ist von Pop und Rock über Funk, Blues und Jazz bis Elektro und Reggae alles willkommen.

Eine Fachjury trifft eine Vorauswahl der besten Bewerbungen. Die endgültige Entscheidung fällt dann in einem Onlinevoting bei Backstage Pro. Zudem wird der „KN-Lieblingsact“ gesucht, den Leserinnen und Leser der Kieler Nachrichten küren können.



Die Auftritte sollen während der Kieler Woche auf einer interaktiven Plattform zu sehen sein. Dort ist täglich ein vielfältiges Live-Programm mit Musik, Lesungen, Interviews und besonderen Überraschungen geplant. Auch das beliebte KielerWoche.TV mit den Übertragungen der Segelregatten aus Schilksee findet dort seinen Platz.



„Das wird eine Kieler Woche, die durch die Digitalisierung überall und für alle erlebbar wird – ob im Park mit Freundinnen und Freunden, ob mit der Familie daheim im eigenen Wohnzimmer oder einfach am persönlichen Kieler-Woche-Plätzchen in der Stadt“, erklärt der Leiter des Kieler-Woche-Büros, Philipp Dornberger.

Gewaltig Leise erst 2021 – Karten behalten ihre Gültigkeit

Alle für 2020 gekauften „gewaltig leise“-Tickets behalten auch 2021 ihre Gültigkeit. Wer Karten für die Konzerte zurückgeben möchte, sollte sich an die jeweilige Vorverkaufskasse wenden.



Das Kieler-Woche-Festival „gewaltig leise“ 2021 im Überblick:

Sonnabend, 19. Juni 2021, 20.30 Uhr - Die Thalbachs

Sonntag, 20. Juni 2021, 20.30 Uhr - Element of Crime (ausverkauft)

Montag, 21. Juni 2021, 20.30 Uhr - Götz Alsmann

Dienstag, 22. Juni 2021, 20.30 Uhr - Maybebop

Mittwoch, 23. Juni 2021, 20.30 Uhr - TV Smith

Donnerstag, 24. Juni 2021, 20.30 Uhr - Anna Depenbusch

Freitag, 25. Juni 2021, 20.30 Uhr - Gustav Peter Wöhler

Sonnabend, 26. Juni 2021, 20.30 Uhr - Kurt Krömer

Sonntag, 27. Juni 2021, 20.30 Uhr - Konstantin-Wecker-Trio



Tickets für die Konzertreihe gibt es am Infotresen von KulturForum und Stadtgalerie im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, bei der Tourist-Information Kiel, der Konzertkasse Streiber und am Ticket-Center des Citti-Markts. Bundesweit sind die Eintrittskarten über www.eventim.de erhältlich.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel