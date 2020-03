(Bild: Lh Kiel/Bodo Quante)

Die Kieler Woche Plakate und Flyer sind endlich da

Dank des frischen und ungewöhnlichen Designs des Baseler Grafikers Jiri Oplatek wird die Kieler Woche in diesem Jahr (20. bis 28. Juni) noch farbenfroher als sonst. Fans können sich die Wartezeit auf die „KiWo“ jetzt mit den druckfrischen Plakaten und Flyern des Segel- und Sommerfestivals verkürzen.

Ob im Büro, in der Kajüte oder im eigenen Wohnzimmer – die beliebten Kieler-Woche-Plakate im Format DIN A2 machen sich überall gut. Erhältlich sind sie für fünf Euro bei der Tourist-Information im Neuen Rathaus (Ecke Andreas-Gayk-Straße/ Stresemannplatz). Firmen, die in ihren Schaufenstern mit Plakaten für die Kieler Woche werben möchten, können sich unter der Tel.: (0431) 901 24 77 direkt an das Kieler-Woche-Büro wenden.

Einen ersten Überblick über die Höhepunkte der Kieler Woche 2020 gibt der aktuelle Flyer. Er liegt im Rathaus, bei der Tourist-Information, im Kundenzentrum der Kieler Nachrichten am Asmus-Bremer-Platz und an vielen weiteren Stellen in Schleswig-Holstein kostenlos zum Mitnehmen bereit.

Weiterhin erhältlich sind die kostenlosen Aufkleber und Postkarten zur Kieler Woche 2020. Sie gibt es ebenfalls in der Tourist-Information und am Infotresen des Rathauses.