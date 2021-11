KIELerleben im Dezember 2021 ist da!

0

Wir möchten uns bei euch, unseren Kundinnen und Kunden, Leserinnen und Lesern, dafür bedanken, dass ihr dieses nervenaufreibende Jahr mit uns gemeistert und uns auch in diesen schwierigen Zeiten den Rücken gestärkt habt!

Zum Ende des Jahres die Pandemie noch einmal alle fest im Griff – so auch uns: Konzerte werden abgesagt, Lesungen gestrichen, was mit den Weihnachtsmärkten passiert, steht in den Sternen. Nun heißt es für alle umzuplanen – so auch für uns. Auf den letzten Metern muss das Interview, das Redakteur Sebastian mit Angelo Kelly zu dessen geplantem Auftritt in der Wunderino Arena geführt hat, raus – Tour ist abgesagt. Und das ist nur ein Beispiel – wer weiß, was noch folgen mag, wenn diese Ausgabe bereits gedruckt ist. Daher: Checkt am besten vor jeder Veranstaltung die jeweiligen Websites, ob sich etwas geändert hat!

Doch trotz all der schlechten News, die uns gerade ereilen, gibt es auch noch jede Menge schöne Dinge hier bei uns an der Förde. Von tollen Geschenkideen aus Kiels großen und kleinen Läden, über sportliche Erfolge bis hin zu Leckerem fürs Fest: diese KIELerleben-Ausgabe ist prallgefüllt wie der Nikolausstiefel aus euren kühnsten Träumen! Außerdem warten wir immer die wichtigsten News aus dem Stadtgeschehen sowie ein Kronshagen-Spezial auf euch, das euch die Gemeinde an Kiels Stadtrand näher bringt.

Wir wünschen den Veranstaltern, Gastronomen und allen anderen ganz viel Kraft und nochmal jede Menge Durchhaltevermögen! Habt ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes Jahr 2022!

Eure KIELerleben-Redaktion