Eine Show für alle, die bei Musical Songs nicht mehr zu halten sind.

Die größten Musical Hits aller Zeiten gibts am 18. Mai ab 20 Uhr live in der Wunderino Arena! THIS IS THE GREATEST SHOW zelebriert die unvergesslichsten Songs aus den schönsten Musikfilmen aller Zeiten. Präsentiert werden neben sämtlichen Hits aus dem Filmwelterfolg „The Greatest Showman” auch einige der Song-Highlights aus dem Film-Hit „Bohemian Rhapsody” rund um Freddy Mercury, dem Kunstfilm „A Star is Born” mit Bradley Cooper und Lady Gaga, dem Klassiker „Mamma Mia” und „Die Eiskönigin: Das Musical”. Neben all den bekannten Hits werden auch Songs aus dem brandneuen Musicalhighlight „KU’DAMM 56” performt. Die Show lässt natürlich auch die Klassiker des Genres nicht aus wie „Burlesque”, „Dirty Dancing”, „Footloose”, „Moulin Rouge: Das Musical” oder „Das Phantom der Oper”.