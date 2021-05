0

Der Norden bietet auch in diesen Zeiten so viele Möglichkeiten, sich draußen aufzuhalten und tolle Dinge zu unternehmen. Und mit der Öffnung der Außengastronomie bieten viele Locations einen gemütlichen Ort zum Verweilen an.

Wie wäre es zum Beispiel mal mit einer Wanderung durch unsere schöne Region? In unserem Titelthema gibt es ein paar spannende Facts, die den inneren Schweinehund kinderleicht überwinden lassen und in die Knie zwingen. In die Knie gezwungen waren sicherlich auch unsere Gastronom*innen. Daher freuen wir uns umso mehr, dass sie seit einiger Zeit wieder ihre Terrassen öffnen dürfen. Wir haben uns umgehört, wer wann geöffnet hat, ob der Außenbereich überdacht ist oder beheizt ist und wo es sich lohnt vorab zu reservieren. Unseren Kieler Gastro-Guide findet ihr ab Seite 14!

Öffnen dürfen übrigens auch wieder unsere Tierparks im Norden. Redakteurin Sina hat sich auf den Weg nach Gettorf gemacht und Bekanntschaft mit so manchen bunten und außergewöhnlichen Tieren gemacht. In unserem Stadtgeschehen erfahrt ihr außerdem, was in der Landeshauptstadt noch so in diesem Monat ansteht, wie die Öffnung des Camp 24/7 an der Kiellinie, wo ihr euch ab sofort wieder für Segelkurse anmelden könnt. Und das Wetter wird in den kommenden Wochen auch wieder besser, damit ihr auf dem Segelboot nicht nass werdet.

Die wärmeren Temperaturen laden natürlich dazu ein, den eigenen Garten, die Terrasse oder den Balkon auf Vordermann zu bringen und für einige Sonnenstunden im Freien herzurichten. In unserer Rubrik Wohnen geben wir euch hilfreiche Tipps für die Gestaltung des eigenen Außenbereichs. Außerdem bieten wir euch einige Ansprechpartner an die Hand, die euch beim Einrichten der eigenen vier Wände behilflich sind und euch zeigen, wie ihr diese besonders individuell gestaltet.

Wie immer halten wir für euch leckere Rezepte für regionale und saisonale Gerichte parat und zeigen euch, wo die Kieler Kulturszene sich aus der Zwangspause erhebt.

Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Durchstöbern unserer neuen Ausgabe!

Bleibt gesund,

euer KIELerleben-Team