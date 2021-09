(Bild: fm Regional GmbH)

(Bild: Screenhot Kiel.nachhaltig )

Das Magazin, welches sich ausschließlich mit nachhaltigen Themen in und um Kiel herum beschäftigt, hat nun einen Online-Auftritt!

Vielleicht habt ihr es bereits in der Hand gehalten: Unser Magazin KIEL.nachhaltig, das seit Juni in vielen Kieler Geschäften und Restaurants ausliegt und die Leser*innen inspiriert. In diesem Magazin stellen wir Unternehmen und Initiativen vor, die nachhaltig agieren, und portraitieren Menschen, die sich wie zum Beispiel die beiden Kieler Mario Rodwald und Michael Walter für ihre Sache stark machen. Auf dem Weg zur Zero.Waste.City und als Gewinnerin des deutschen Nachhaltigkeitspreises in der Kategorie Großstädte engagiert sich die Stadt Kiel für den Meeres- und Klimaschutz und bietet aktiven Menschen ein passendes Umfeld.

(Bild: Screenhot Kiel.nachhaltig )

Das Magazin erscheint einmal jährlich, doch wir möchten euch stets mit aktuellen News auf dem Laufenden halten. Deshalb findet ihr KIEL.nachhaltig nun auch online. Wir geben großen und kleinen Unternehmen, die vermehrt nach nachhaltigen Prinzipien arbeiten, eine Plattform. Auch in der Start-up-Szene haben wir uns umgesehen und einige Gründer*innen gefunden, die mit ihren Ideen und Visionen noch am Anfang stehen, andere haben ihre Produkte am Markt bereits etabliert. Welche Neuigkeiten und Neuheiten es hier gibt, werden wir euch ebenfalls unter www.kiel-nachhaltig.de verraten. Also schaut mal rein und stay tuned!

Fehlt noch was?

Wenn ihr oder jemand anderes mit einer nachhaltigen Idee noch nicht auf der Website auftaucht, sagt uns gerne Bescheid: Ihr erreicht uns per Mail an info@kielerleben.de oder unter Tel.: (0431) 20 07 66 66.