Kiels 10 schönste Fahrradtouren

Wir zeigen euch die 10 schönsten Radtouren in Kiel und Umgebung

Radeln tut dem Körper und der Seele gut. Deshalb möchten wir euch schöne Touren durch unsere KielRegion und die Umgebung vorstellen. Dank der App Komoot und den vorbereiteten Touren der Stadt Kiel ist einiges zusammengekommen. Gute Fahrt!

Kieler Süden

Start: Kiel Hauptbahnhof

Distanz und Fahrzeit: 75,5 km I

3,5 Std.

Level: Mittel Wälder, Felder und die Eider machen den Süden der Landeshauptstadt zu einem schönen Fahrradidyll. Für diese Tour solltet ihr den Picknickkorb gut füllen.

Schöne Zwischenstopps: Schulensee, Antikhof Bissee, Tor zur Urzeit – Museum für Erdgeschichte und Eidermühle in Brügge, Hof Sophienlust mit Hofladen und Café Schierensee, Badestelle Schierensee, Steinfurther Mühle.

Probstei und Förde

Start: Schönkirchen Dorfteich

Distanz und Fahrzeit: 52 km I ca. 3 Std.

Level: Mittel Von Schönkirchen aus führt euch diese Tour entlang der Sonnenseite der Kieler Förde in Richtung Ostsee. Danach lockt die schöne Landschaft der Probstei. Ein wunderbarer Mix aus purer Idylle und malerischer Küstenlandschaft. Schöne Zwischenstopps: Marine-Ehrenmal und U-Boot in Laboe, NABU-Naturstation Bottsand, Kalifornien und Brasilien, Museumsbahnhof Schönberger Strand,

Passader See, Dobersdorfer See

Kieler Wege Mountainbiketour

Start: Umsteiger beim Kieler Hauptbahnhof

Distanz und Fahrzeit: 17,4 km I 2 Std.

Level: Schwer Auch Kiel kann Berge. Wer gerne sportlich unterwegs ist, kann den Fahrradlenker in Richtung Kieler Ostufer ausrichten. Dort warten unter anderem der Kuckucksberg und starke Gefälle.

Schöne Zwischenstopps: Vieburger Gehölz, Naturschutzgebiet „Tröndelsee und Umgebung“, Sport- und Begegnungspark Gaarden (Picknick-Pause), Brook

Eckernförder Bucht

Start: Schilksee

Distanz und Fahrzeit: 52,6 km I 2 Std.

Level: Schwer Einmal Eckernförde und zurück – ihr erhascht immer wieder einen Blick auf die Eckernförder Buch und beim Südstrand angekommen, könnt ihr euch in den weichen Sand fallen lassen und rasten.

Schöne Zwischenstopps: Fischereihafen Strande mit Abstecher zum Leutturm Bülk, Steilküsten Stohl und Schwedeneck, Naturschutzgebiet Bewaldete Düne bei Noer, Hochseilgarten Altenholz/Eckernförde, Eckernförder Südstrand

(Bild: Sina Hoyer)

Schöne Aussichten

Start: Kiel Hauptbahnhof

Distanz und Fahrzeit: 54 km I 2,5 Std.

Level: Schwer Genießt von der alten Levensauer Hochbrücke den Blick ins Landesinnere von Schleswig-Holstein. Die nächste schöne Aussicht wartet in Dänisch-Nienhof, mit einem guten Fernglas könnt ihr vielleicht Dänemark sehen. Auf dem Rückweg belohnt euch die Hochbrücke Holtenau für die Radelstrapazen mit einem Blick auf den Kanal oder die Förde mit den Schleusenanlagen.

Schöne Zwischenstopps: Levensauer Hochbrücke, Steilküste Schwedeneck oder Stohl, Promenade in Strande (inkl. Fischbrötchen), Abstecher zum MFG-5-Gelände, Hochbrücke Holtenau

Die kleine Runde

Start: Kiel Belvedere

Distanz und Fahrzeit: 28 km I 1 Std.

Level: Leicht Für die kleine Tour zwischendurch könnt ihr wunderbar am Kanal entlangfahren bis zur Fähre Landwehr und von dort über Kronshagen zurück. Tipp der Redaktion: Ihr könnt auch in der Wik mit der Fähre auf die Nordseite des Kanals übersetzen und von Holtenau direkt am Kanal zur Levensauer Hochbrücke fahren. Dann bietet sich in Holtenau ein Zwischenstopp beim Tiessenkai an.

Schöne Zwischenstopps: Alte Levensauer Hochbrücke,

Gut Warleberg und Obstcafé, Fähre Landwehr

Seenrundfahrt

Start: Kiel-Oppendorf

Distanz und Fahrzeit: 61,5 km I 2,5 Std.

Level: Mittel Mehr Seen geht fast nicht. Also schwingt euch aufs Rad und macht euch auf zum Selenter See. Auf dem Weg düst ihr beim Passader See und dem Dobersdorfer See vorbei. Seele baumeln lassen inklusive.

Schöne Zwischenstopps: Schloss Hagen Probsteierhagen, Selenter See, Herrenhaus Neuhaus, Badestelle Grabensee, Dobersdorfer See, Schwentine

Wissenschaft Radtour

Start: Umsteiger beim Kieler Hauptbahnhof

Distanz und Fahrzeit: 24 km I 2 Std.

Level: Leicht Kreuz und quer durch Kiel führt euch die Wissenschaft Radtour und stellt euch Institutionen und Personen vor, die die Wissenschaft wesentlich beeinflusst haben.

Schöne Zwischenstopps: Aquarium Geomar, Zoologisches Museum, Allee der Nobelpreisträger, Botanischer Garten, Institut für Weltwirtschaft, Fachhochschule Kiel

Rund um den Westensee

Start: Kiel Hauptbahnhof

Distanz und Fahrzeit: 52 km I ca. 2,5 Std. Level: Mittel Wer um den Westensee radelt, kann sich auf eine

ruhige Runde freuen und die Seele baumeln lassen.

Schöne Zwischenstopps: St. Catharinen-Kirche,

Steinfurter Mühle

Rund um Preetz

Start: Kiel-Elmschenhagen

Distanz und Fahrzeit: 65 km I 3 Std.

Level: Mittel Auf ländlichen Fahrradstrecken führt euch dieser Weg in die schöne Stadt Preetz und rund um die umliegenden Seen. Gute Fahrt!

Schöne Zwischenstopps: KulturZentrum Alte Meierei,

Gut Wahlsdorf, Schusterstadt Preetz