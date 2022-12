(Bild: Traditionshaus Heyck)

Zur Weihnachtszeit finden sich bei HEYCK genau die richtigen Geschenke für alle Kaffee- und Teegenießer:innen.

In der Kieler Altstadt duftet es berauschend nach frischem Kaffee und aufregenden Teesorten. In der Faulstraße, in unmittelbarer Nähe zur Holstenstraße, befindet sich das Traditionshaus HEYCK, das seit 1840 als Kaffeerösterei und Tee-Spezialgeschäft besteht und als eines der ältesten Häuser dieser Art in Deutschland gilt. Hier tummeln sich in wandhohen Regalen mehr als 50 verschiedene Sorten Kaffee aus den besten Anbaugebieten. Ob für die Maschine, French Press oder den klassischen Filter: Bei der großen Auswahl an frisch geröstetem Kaffee ist für jede:n etwas dabei. Außerdem können über 300 Teesorten hier nach Lust und Laune durchstöbert werden. Um nicht den Überblick zu verlieren, helfen umfangreiche Tee- und Kaffeelisten sowie eine eingehende Beratung von freundlichen Mitarbeiter:innen dabei, das Passende zu finden.

Das richtige Geschenk für die Liebsten

Gerade zur Weihnachtszeit sind heißer Kaffee und wohltuender Tee zum Aufwärmen ein Muss. Der legendäre Weihnachtskaffee ist immer ein schönes Geschenk für Kaffeeliebhaber:innen. Oder wie wäre es mit leckeren Pralinen und Schokoladen, Teesträußen, feinen Porzellanbechern der Marke Dunoon, formschönen Kannen, edlen Dosen oder Kaffeemühlen? Die Geschenke können vor Ort oder im Sinne der Nachhaltigkeit auch zu Hause in leeren Kaffeesäcken verpackt werden, die bemustert und ästhetisch gestaltet bei HEYCK erhältlich sind.

Weitere Infos erhaltet ihr auf der Website des Traditionshauses HEYCK.