Viele Gastro-Betriebe stellen sich während des Lockdown light auf den Außerhausverkauf ein. (Bild: Westend61/ Getty Images )







0

Obwohl gastronomische und kulturelle Betriebe umfangreiche Hygienekonzepte entwickelt haben, bleiben sie im November plötzlich geschlossen - und damit fällt auch ihre Existenzgrundlage aus. Auf einen Teil des Vorjahresverdienstes wollen sich viele nicht verlassen. Deswegen haben sich einige von ihnen nun andere Konzepte überlegt. Wir zeigen euch, wer was anbietet.

John's Burgers

Heiße und leckere Burgers erhaltet ihr in den kommenden Wochen auch von John Rapaglia in seinem Ladengeschäft in der Gutenbergstraße sowie seinem Food-Truck in der Schauenburgerstraße. Bereits vor dem Lockdown light hattet ihr die Möglichkeit, saftige Burger und frittierte Pommes telefonisch zu bestellen und wenig später einfach abzuholen. Außerdem könnt ihr Johns Burger aktuell auch mit dem Kauf eines Gutscheins unterstützen. Hier geht es zu weiteren Infos: shop.hilfelokal.de.

Was: American Food

Wann: dienstags – sonntags 12 bis 21 Uhr

Wo: Gutenbergstraße 16, Esmarchstraße 58, Schauenburgerstraße 116

Wie: einfache Online-Vorbestellung unter www.johnsburgers.de

Café Resonanz

Das beliebte Café in der Mittelstraße ist weiterhin für euch da und versorgen euch mit unseren Kaffeespezialitäten und vielerlei Backwaren aus der Backstube. Von Kuchen bis Bornhorster Brot oder das leckere Frühstück zum Mitnehmen – letzteres erhaltet ihr sogar im November für 20% Rabatt. Vorbestellen könnt ihr natürlich wie gewohnt telefonisch. Solltet ihr langfristig wissen, dass ihr bestellen möchtet, könnt ihr dies via Mail unter reservierung@caferesonanz.com unter Angabe der gewünschten Abholzeit tun. Guten Hunger!

Was: internationale Frühstückskarte, Kaffee & Kuchen

Wann: montags – sonntags 8 bis 20 Uhr

Wo: Mittelstraße 23

Wie: telefonische Vorbestellung unter Tel.: (0431) 53 03 10 14

Alle. Infos findet ihr unter www.caferesonanz.com

Lillebräu

Auch Kiels Craft-Brauerei mit Schankraum hat sich für die kommenden Wochen eigentlich ein buntes Programm einfallen lassen. Weil diverse Tastings und Brauerei-Führungen allerdings ausfallen müssen, beschränkt sich das Team Lille auf seinen Werksverkauf. Jeden Samstag von 10 – 14 Uhr könnt ihr im Drive-In Verfahren die Biere Kastenweise zu Sonderkonditionen erwerben. Außerdem präsentiert Lille jeden Samstag neue Produkte und Angebote. So gibt es beispielsweise am 7. November zu jedem zweiten erworbenen Kasten eine Packung Goldeimer-Klopapier dazu. Und am 28. November präsentiert die Brauerei vor Ort wieder ihren Adventskalender.

Was: Lillebräu Werksverkauf

Wann: jeden Samstag 10–14 Uhr

Wo: Eichkamp 9C, Kiel

Wie: keine Vorbestellung nötig, einfach vorbeifahren.