Der November startet mit diesen kulturellen Highlights.

ÜBER MÄNNER

Das Thema: Männer – oder doch Frauen – Wir alle? Marie Dollenberg, Franziska Plüschke und Rafaela Schwarzer spielen starke und zarte Bissen aus dem Leben der liebenden, lachenden, wütenden Frauen. Sie suchen es in ihren Träumen, in Liebesbeziehungen, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Man findet in diesem Stück den ganz besonderen Stil Durringers wieder – seine Themen, seine Typen, die Form und die Sprache – und auch eine ganz neue Seite des Autors: weniger hart, kompromissbereiter, aus der Sicht der Frauen geschrieben.

3.–26. November • Theater Die Komödianten

8Night – die Party

Einmal im Jahr möchte das Theater Kiel mit dem jungen, erwachsenen Publikum groß feiern und lädt zu „8Night – Die Party“ ein! An diesem Abend wird das Theater mit euch nach dem gemeinsamen Vorstellungsbesuch „Kleiner Mann, was nun?” die Zeit vor der Weltwirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts aufleben lassen. Möchtet ihr euch kreativ, thematisch und fachlich auf die Vorstellung und Party einstimmen? Dann nehmt kostenfrei am Workshop „Ästhetische Forschung – Wirtschaft, Arbeit, Armut“ am späten Nachmittag teil (mit Anmeldung). Eine kurze Werkseinführung können alle Interessierten ohne Voranmeldung von dem Dramaturgen Jens Paulsen kurz vor Stückbeginn erleben. Nach der Vorstellung könnt ihr euch auf eine ausschweifende Party mit viel Glitzer, Glamour, Foto- und Kostümecke, Champagner und Absinth freuen. Ab 23 Uhr ist der Eintritt zur Party frei. Tickets gibts unter www.theater-kiel.de sowie an bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos sowie Workshop-Anmeldung per Mail an 8night@theater-kiel.de.

4. November • Theater Kiel

Workshop: 17.30-19 Uhr

Stückeinführung: 19.30 Uhr im Foyer

„Kleiner Mann, was nun?”: 20 Uhr

8Night Party: im Anschluss

Labyrinth der Träume

Yaroslav Ivanenkos neues Ballett ist von gleich zwei Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts inspiriert. Der eine ist der Maler Salvador Dalí mit seinen surrealistischen Bildern. Häufig verschwimmen darin die innere und äußere Welt. Unbewusstes, Absurdes und Fantastisches dominieren. Die Betrachter:innen werden durch optische Täuschungen und rätselhafte Symbole herausgefordert. In seinem Ballett begibt sich Ivanenko auf Spurensuche im Leben und Werk des exzentrischen Künstlers.

5. November • Opernhaus Kiel

Moby Dick

Kurz, bündig und in einfachen Worten – aber nicht weniger spannend. Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer, der ehemalige Werftpark-Theaterleiter Norbert Aust und Schauspielerin Marie Kienecker lassen die Geschichte rund um Kapitän Ahab und seine fanatische Jagd auf den weißen Wal lebendig werden. Der weltbekannte und rund 900 Seiten umfassende Roman von Herman Melville liegt auch in der deutschen Übersetzung in Einfacher Sprache von Bettina Stoll vor. Damit ist das Werk auch für Erwachsene zugänglich, denen das Lesen und Schreiben schwerfällt.

6. November, 14 Uhr • KulturForum