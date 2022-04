Bei der feierlichen Eröffnung des Kilia-Platzes kamen u. a. Ulf Kämpfer (Oberbürgermeister), Gerwin Stöcken (Sportdezernent), Kristina Herbst (Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung) sowie Sportler des FC Kilia und der Baltic Hurricanes zusammen. (Bild: LH Kiel/Kerstin Graupner)

Nachdem der Kilia-Sportplatz in den vergangenen Monaten Sanierungsarbeiten unterlag, wurde er nun feierlich eröffnet und darf ab sofort wieder vom FC Kilia und den Baltic Hurricanes bespielt werden.

Die Kilia-Sportanage am Hasseldieksdammer Weg war schon etwas die Jahre gekommen war und eine Sanierung war dringend nötig. Gesagt, getan: Seit dem Sommer 2021 hat das städtische Grünflächenamt zusammen mit dem Amt für Sportförderung unter anderem den vorhandenen Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz umgestaltet, ein Drainage- und Entwässerungssystem installiert und die Flutlichtbeleuchtung erneuert. Der Kunstrasenbelag des Spielfeldes wurde mit Quarzsand und Naturkork verfüllt, so konnte auf Recyclinggranulate und Neugummigranulate verzichtet werden. Anfang April konnten die umfangreichen Arbeiten nun abgeschlossen werden.

Zur Freude der Sportler:innen

Ganz besonders freuen sich der FC Kilia Kiel und die Baltic Hurricanes, die auf dem Platz ihre Fußbälle bzw. Footballs kicken und werfen. Mit einer maximalen Auslastung von bis zu 2.500 Spielstunden im Jahr können auf dem multifunktionalen Kunstrasenplatz künftig ganzjährig und witterungsunabhängig Sportler:innen trainieren und Spiele austragen.

Feierliche Einweihung

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Sportdezernent Gerwin Stöcken haben den sanierten Kilia-Platz am Dienstag, 19. April, gemeinsam mit Fußballern des FC Kilia und Footballern der Baltic Hurricanes sportlich eingeweiht. Unterstützt wurden sie dabei von Kristina Herbst, Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung, sowie Vertreter:innen der Vereine, der beteiligten Ämter und der Ratsfraktionen.

Fortsetzung folgt

In diesem Jahr beginnen noch die Planungen der nächsten Bauabschnitte – unter anderem soll ein kombiniertes Fußball-Rasenspielfeld mit Baseballplatz entstehen, da zukünftig auch Rot-Schwarz Kiel mit der Baseballsparte an diesem Standort ein Zuhause finden soll.