Als Kieler Klassikterroristen feiern sie den Star der Youth-Wars-Dokumentation Bernd Knauer mit einem Konzertabend. (Bild: Kieler Klassikterroristen)

Mit ihrem Konzert am 9. Dezember im Café Phollkomplex setzen die Kieler Klassikterroristen dem einstigen Youth-Wars-Star und Ostufer-Legende Bernd Knauer ein Denkmal.

Längst sind die Lebensweisheiten und geistigen Ergüsse des Kielers Bernd Knauer zum lokalen Kulturgut aufgestiegen. Gemeinsam mit seiner Jugendbande, den Kieler Kneipenterroristen, hat er sich 1991 in der Spiegel TV Reportage „Youth Wars“ ablichten und porträtieren lassen. Heute ziert das Konterfei Knauers die Banner, T-Shirts, Tassen und Sticker, die uns über die Grenzen der Stadt hinaus begegnen. Sogar den Kinosaal der Traumfabrik füllt die Dokumentation an mehreren aufeinanderfolgenden Terminen im Jahr. Wer neu in Kiel ist, muss mindestens einmal miterlebt haben, wie der Anführer der Kneipenterroristen seine Jungs mit der hungrigen Vogelspinne „Herrn Fugbaum“ vergleicht oder den rivalisierenden Tigers den Kampf ansagt („Laboe is fällich!“).

Mit den „Kieler Klassikterroristen“ hat sich eine neue Bande aus Studierenden zusammengetan, die den Kultkieler auf besondere Art und Weise ein Denkmal setzen. Sie bestehen hauptsächlich aus Mitgliedern des Uniorchesters und wollen kuriose Komponisten der Klassik sowie den Kieler Kneipenkönig Knauer feierlich Tribute zollen. Das Ganze ohne Dirigenten. Ihr Debüt-Konzert gab das Ensemble bereits im Dezember 2019 im Rahmen der "Beethoven bei uns"-Reihe. Das Konzert war ein voller Erfolg! Nun steht ein neuer Anschlag bevor: "Kieler Klassikterroristen Vol. 2: Kieler Kneipen- trifft auf europäische Hochkultur". Es steht Kammermusik der unterschiedlichsten Komponisten aus ganz Europa auf dem Programm.

In einem eher untypischen Konzertsaal wie dem Phollkomplex findet das Konzert in ungezwungener Kneipen- Atmosphäre statt. Der Eintritt ist dabei frei, Getränke erhaltet ihr an der Bar.