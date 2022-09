Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer (Mitte) zählt zu den begeisterten Radfahrenden. (Bild: falkemedia Regional/Sebastian Schulten)

Am kommenden Sonntag, den 25. September ist um Mitternacht Schluss, dann endet Kiels diesjähriges STADTRADELN. Noch liegt das Zeil in weiter Ferne.

Gut über 570.000 Kilometer sind geschafft und rund 4.900 aktiv Radelnde machen mit. Das ist schon besser als im vergangenen Jahr, aber leider noch entfernt vom selbstgestellten Ziel. Angepeilt sind am Ende 1.000.000 Kilometer und 6.000 Aktive.

Gute Bedingungen für Radelnde

Laut Wettervorhersage soll es in dieser Woche in Kiel nicht regnen, stattdessen sind einige Sonnentage und Tagestemperaturen zwischen 15 und 17 Grad vorhergesagt. Beste Voraussetzungen also aufs Rad zu steigen, die Kilometer fürs STADTRADELN über die App zu tracken und vielleicht sogar noch einige Unentschlossene zum Mitmachen zu bewegen. Denn auch jetzt ist eine Teilnahme noch möglich, die bereits gefahrenen Kilometer werden dann einfach nachgetragen. Anmelden ist während der Aktionszeit vom 5. bis 25. September unter www.stadtradeln.de/kiel ganz einfach.

Was macht die Konkurrenz?

Lübeck, das noch bis Freitag radelt, hat derzeit rund 410.000 Kilometer, Neumünster ist schon im Mai rund 180.000 Kilometer geradelt und im Kreis Pinneberg wurden in diesem Jahr 989.930 Kilometer geschafft. Der Kreis Pinneberg ist damit Kiels Vorbild – schließlich will die Landeshauptstadt ihre ehrgeizigen Ziele erreichen. Dafür braucht es noch weitere Teilnehmer*innen. Neben einem Beitrag für das Klima und die eigene Gesundheit können dabei zudem Kiels Radwege erkundet werden.



Mitmachen können alle, die in Kiel leben, arbeiten, einem Verein angehören oder zur (Hoch-)Schule gehen. Die Anmeldung dauert nur wenige Minuten. Interessierte können einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Die App zum Tracken der Kilometer gibt es im App-Store oder bei Google Play unter „STADTRADELN - Radeln für ein gutes Klima“. Sollten sich Fragen ergeben, werden diese gern von Luca Spiller unter (0431) 901-3707 und Eyke Bittner unter (0431) 901-4568 beantwortet.

(Quelle: LH Kiel)