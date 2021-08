Kommt die schwimmende Sauna?

Jakob und Lorenz wollen die Saunawelt in Kiel revolutionieren



Eine schwimmende Sauna, wie bitte? Das klingt nach einer Zukunftvision! Jakob und Lorenz wollen ihre Idee von der „Rune Sauna“ in die Realität umsetzen und haben Inspiration in Skandinavien gefunden.

Einen Ort zu schaffen, der es ermöglicht, dem immer schneller und lauter werdenden Alltag zu entfliehen, an dem die Natur bei Wind und Wetter erlebbar wird und unvorhersehbare Begegnungen wieder stattfinden – das ist die Idee hinter der RUNE Sauna an der Kiellinie. Nachdem das Team etwas zwei Jahre geträumt, mit Freund*innen Ideen gesammelt und die ersten Entwürfe angefertigt hat, nahm die Vision Form an. Schnell merkten sie, dass das Verlangen nach einer Sauna in Kiel, die ganzjährigen Zugang zur Förde bietet, sehr groß ist.

Jakob und Lorenz wollen die Saunawelt in Kiel revolutionieren

Vorbild: Oslo

Bei der Recherche wurde das Team in Oslo fündig: Die Gründer*innen von „Sorenga Badstuforening“ begannen vor drei Jahren mit dem Bau einer ersten schwimmenden Sauna. RUNE Sauna durfte 2019 das Team von Sorenga Badstuforening in Oslo kennenlernen und miterleben, wie das Saunagefühl auf dem Wasser die Komplexität des Alltags in urbaner Lage vergessen lässt. Die andächtige Stimmung morgens, der Blick auf die ruhende Wasseroberfläche, das Knistern des Holzofens und der anschließende Sprung in die kühle Ostsee ermöglichen einen vitalisierenden Start in den Tag. Abends lässt sich in ausgelassener Stimmung die Sauna in ihrer ursprünglichen Funktion erleben – als gesellschaftlicher Ort der Begegnung.

Zentral saunieren an der Kiellinie

Durch die zentrale Lage an der Kiellinie möchte RUNE Sauna den Gästen spontan und unkompliziert ermöglichen, das Saunaangebot zu nutzen. Geplant ist ein etwa 60 Quadratmeter großer Schwimmkörper mit zwei Saunakabinen für circa 12-15 Personen. Um möglichst autark und flexibel zu sein, werden beide Kabinen mit Holzöfen beheizt, der benötigte Strom soll von Solarpanelen auf dem Dach kommen. Die Suche nach dem passenden Standort läuft, auch die Stadt ist bereits mit im (Sauna-)boot. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf die nächsten Steps!