Andreas Liebert ist ein chamäleonartiger Textdichter, der durch geschickt eingesetzte Akustikgitarre und sparsame Elektronik eine musikalische Zeitlosigkeit erschafft, die sich den ungleichen Lebensabschnitten nicht verweigert und den Beobachtungen eine textliche Form schafft.

Andreas Liebert ist aus Lübeck, sein musikalischer Output ist untypisch, wirkt aus der Zeit gefallen und ist getrieben durch Erkenntnisse. Liebert veröffentlichte 2014 mit „Tümmler“ seinen ersten Song, spielte nervös erste Konzerte und skizziert zu Indie-Elektronik-Akustikgitarren zwischen Jochen Distelmeyer, Die Höchste Eisenbahn, The Postal Service und Clickclickdecker, warum er mit den Beziehungswelten um sich herum nicht einverstanden ist. Der streitbare Musikjournalist Linus Volkmann sagte über die Musik Lieberts bereits: „Mich erinnert die Musik an die 90er, als ich noch das Komm-Küssen-Fanzine machte und alle so einen Bock auf deutsche Texte hatten.“ Mit seiner neuen EP „Duburg“ möchte sich Andreas Liebert weniger in seine Klangwelten zurückziehen als sie dem wachsenden Publikum zu präsentieren. Das Konzert beginnt bereits um 15.30 Uhr. Einen Eindruck zu Andreas Lieberts erhaltet ihr HIER.

15. Dezember · Hansa48