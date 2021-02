LaLeLu spielen ihr Konzert in der Elbphilharmonie Hamburg und lassen euch daran teilhaben. (Bild: Mathias Knoppe)

0

Am 19. Februar präsentiert die Hamburger A-cappella-Band das Elbphilharmonie-Programm "LaLeLu ˈ'unplugged' - Musik pur" als Online-Live-Konzert auf LaLeLu TV.

Für Jan Melzer, Frank Valet, Sanna Nyman und Tobias Hanf, die seit 25 Jahren vor tobendem Publikum in ausverkauften Sälen spielen, ist den Kopf in den Sand zu stecken keine Option. Die vier Stimmbandakrobaten setzen der Pandemie seit Mitte März 2020 der Krise ihren einzigartigen Humor entgegen und haben mit inzwischen über 100 Folgen ihres erfolgreichen Video-Blogs „Kratzen im Hals“ „Kratzen im Hals – die 2. Welle“ eine wahrhaftige Chronik der Corona-Krise geschaffen. Das Motto: In jeder Folge eine neue Songparodie und eine „Weisheit des Tages“ für Fans und Follower.

Keine andere Musikgruppe lieferte eine solche Menge an kreativen Beiträgen zum Lockdown. Im Februar 2021 bieten LaLeLu ihren Fans nun bereits zum vierten Mal ein echtes, einmaliges, nicht im Nachhinein abrufbares Konzert per Livestream. Und das Besondere: Das „LaLeLu ˈ'unplugged' - Musik“ hat die Band für ihr Konzertdebüt in der Elbphilharmonie entwickelt.

Vier Barhocker, vier Mikrofone, vier Stimmen und ein Repertoire aus mitreißenden neuen Songs und grandiosen Jazz-, Opern- und Poptitel aus 25 Jahren Bandgeschichte ergeben einen Abend, der von der Leidenschaft für A Cappella lebt und zugleich großartiges Entertainment ist. „LaLeLu ˈunplugged' - Musik“, das Elbphilharmonie-Programm, begeistert eingefleischte LaLeLu Fans genauso, wie jene, die noch nie in einem Konzert der A Cappella-Fab 4 gewesen sind. Lassen Sie sich überraschen!

Termin: Freitag, 19. Februar 2021

Beginn: 20 Uhr

Ticketreservierung: https://lalelu.online-ticket.de

Ticketpreise: Normal-Ticket € 19,80; Wohnzimmer-Ticket € 35,00; Kulturetter-Ticket € 100,00 (enthält als Bonus ein handsigniertes Exemplar der neuen CD "LaLeLu ˈˈunplugged'- Live in der Elbphilharmonie". Die CD wird Anfang April - noch vor dem offiziellen Verkaufsstart - verschickt)

Livestream-Adresse: https://streamedia.live/lalelu-tv

Übrigens:

Zusätzliches Sahnehäubchen während des Streams: Die Fans können parallel zum Live-Stream mit der Zoom-App auf Bildschirmen vor der Bühne für die Band sichtbar werden und in Echtzeit interagieren. Wenn so auch die Band ihre Fans während des Konzerts singen, tanzen und klatschen sieht, entsteht für beide Seiten echtes Live-Feeling. Und nach der Show geht es dann über Zoom noch in die Verlängerung: Bei einem After-Show-Talk mit Ihren Fans lassen LaLeLu den Abend gemütlich ausklingen.