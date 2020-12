Lieferdienste und to-go-Angebote in Kiel

Dieser Kieler Gastronomien bieten aktuell einen Liefer- und Pick-Up-Service an. (Bild: Kanawa Studio/ E+/ Getty Images)

Wir haben uns in ganz Kiel und Umgebung auf die Suche nach den innovativsten und besten kulinarischen Angeboten to go gemacht. Und wer kann hier mit besonders nachhaltigen Lösungen punkten?

Von Lastenrad-Lieferservice bis Fensterverkauf

Nicht nur Qualität und Regionalität stehen bei Verbraucher*innen aktuell so hoch im Kurs wie nie zuvor. Neben nachhaltigen Produkten achten Kieler*innen vermehrt auch auf faire Verpackung – möglichst plastikfrei sollte sie sein.

Einige Gastronomen sind bereits aufs Lastenfahrrad umgestiegen, um ihre Leckerbissen umweltschonend zu euch nach Hause zu bringen. So muss auch in diesem Jahr keiner auf die Kreationen aus der Profiküche verzichten.

Im Strandhotel Strande erhaltet ihr die Gerichte in einer umweltfreundlichen Verpackung inklusive Anleitung zur Zubereitung

Strandhotel Strande für zu Hause

Was?

Fondue to go: Regionale Fleisch- und Fischspezialitäten, Gemüse, Salat, Kartoffeln, Saucen und Brühe. Außerdem: Ente to go. Knusprige, ausgelöste halbe Ente an Orangensoße und Apfelrotkohl, dazu Kartoffelknödel.

Was kost’?

Fondue 39,90 p.P.; Ente: 19,90 Euro p.P.

Wie?

Tel.: (04349) 917 90, www.strandhotel.de.

Die Gerichte können vor Ort abgeholt oder in Papierverpackungen geliefert werden.

Karolinen Daily

Was?

Catering für Familienfeiern

Was kost'?

Sendet eine Preisanfrage an info@karolinen-kiel.de oder schaut auf www.karolinen-daily.de vorbei.

Wie?

Ihr könnt die Speisen vor Ort abholen oder liefern lassen. Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden die Speisen überwiegend in wiederverwendbaren TwistOff-Gläsern ausgeliefert. Die Gläser sind bepfandet und werden bei regelmäßiger Belieferung abgeholt oder nach Vereinbarung. Alternativ könnt ihr Speisen hier abholen sowie die Gläser abgeben: Thomsen Fleischmarkt, Edisonstr. 20, 24145 Kiel Wellsee Mo. - Fr. 10.00 -17.00 Uhr und Sa. 10.00 -12.30 Uhr

Achtung: Karolinen Daily macht Winterpause vom 19. Dezember bis 10. Januar.

Schöne Aussichten (Kiellinie)

Was?

Corona-Speisekarte (reduziert), Außerdem Weihnachtsgerichte.

Was kost'?

Alle Infos zum Service und Preisen unter schoene-aussichten.de

Wie?

Warme Speisen zum Abholen von Ente über Grünkohl und Hirschkeule bis Wildragout. Dazu werden nachhaltige Verpackungen verwendet wie biologisch abbaubare Verpackungen aus Rohrzucker. Darüber hinaus kalte Speisen als Snacks in Weck-Gläsern (400ml/800ml).



James & the Cook

Was?

Euer Wunschgericht für euch gekochtIhr kauft die rohen Zutaten für euer Wunschgericht ein und bringt sie zu James & the Cook. Das fertige Essen könnt ihr dann später abholen – kein Kochaufwand für euch, aber trotzdem der Genuss des Lieblingsessens.

Was kost'?

Stundenlohn – je nach Einkommen des Auftraggebers oder der Auftraggeberin

Wie?

Euer Wunschgericht für euch gekocht – ruft für alle Absprachen einfach an unter (0431) 97 99 61 61 oder 0171 627 79 59 oder ihr schreibt eine Mail an info@james-and-the-cook.de. Ihr findet James & the Cook in der Eckernförder Straße 59, Mi. - So., ab 17.00 Uhr geöffnet.

Strehlers feine Kost im Gildepark

Was?

Im Gildepark bekommt ihr Festliches von Enten- und Gänsebraten über Grünkohl bis zum Wildschweinbraten mit Beilagen nach Wahl für euch vorgegart. Mit gelingsicherer Anleitung zur Abholung bereitgestellt, könnt ihr euer fertiges Gericht Zuhause nach bloßem Erhitzen genießen.

Was kost'?

Alle Infos zu den wöchentlichen Angeboten und zum Weihnachtsmenü findet ihr unter www.gildepark.de und über deren Newsletter, den ihr kostenlos abonnieren könnt.

Wie?

Gelingsichere Gerichte zum Abholen für Zuhause vorbereitet zum Abholen. Die aktuellen Wochenangebote sowie den Newsletter findet ihr unter www.gildepark.de. Samstags von 12.00 - 15.00 Uhr, Hasseldieksdammer Weg 89.

Lüneburghaus

Was?

Vorbereitete Gerichte für den Genuss zu Hause – von Grünkohl mit Kassler über Räucherfisch mit Spitzkohl bis Damwildrücken mit Rosenkohl. Perfekt vorbereitet, müsst ihr das Essen erhitzen und schon kann das Familienessen beginnen. Verpackt wird das Essen in Bambusschalen oder ihr bringt eure eigenen Dosen mit – die Umwelt dankt.

Was kost'?

Infos zur aktuellen Karte und den Preisen findet ihr unter www.lueneburghaus.de

Wie?

Telefonisch bestellen unter (0431) 982 60 00 oder per Mail an restaurant@lueneburghaus.de, in einem Radius von zwei Kilometern um das Restaurant wird das Essen auch direkt zu euch nach Hause geliefert. Ihr findet das Lüneburghaus in der Dänischen Straße 22, Mo. - Sa. ab 12.00 Uhr.

Restaurant Acqua Strande

Was?

Frischer Fisch aus der Region sowie Warme Speisen zum Mitnehmen. Zu Weihnachten bietet das Acqua Restaurant in Strande auch verschiedene Weihnachtsmenüs wie Gans, Ente oder hausgemachte Rouladen für bis zu vier Personen an. Der nachhaltige Gedanke spielt auch hier eine Rolle. Kund*innen können alle Speisen in biologisch abbaubarer Papierverpackung inkl. Holzbesteck mitnehmen.

Was kost’?

Hier gehts zur Speisekarte.

Wie?

Telefonisch unter (04349) 80 80, per Mail an info@acquastrande.de.

Öffnungszeiten: Frühstück täglich von 6.30 - 10 Uhr. Warme Küche täglich von 12 - 22 Uhr. Weitere Infos unter www.acquastrande.de.

Hotel Maritim

Was?

Das traditionsreiche Hotel bietet mit seinem Restaurant auch in diesem Jahr wieder den Gänsebraten für Zuhause an. Ob heiß und servierfertig oder vorgegart, sodass die letzten Schritte mit Anleitung in der eigenen Küche gemacht werden. Die Beilagen können ganz individuell auch in der Menge bestimmt werden. Auch ein veganes Weihnachts-Curry steht zur Auswahl und der Sekt oder Wein zum Anstoßen kann direkt mit bestellt werden.

Was kost’?

Hier geht es zu den Infos und dem Bestellformular.

Wie?

Für en Zeitraum bis zum 26. Dezember kann mit 48 Stunden Vorlaufzeit ganz einfach online bestellt und vor Ort beim Maritim Hotel in der Bismarckallee 2 abgeholt werden.

Mamajun

Was?

Das Restaurant im Jägersberg (Dreiecksplatz) bietet ausgewählte regionale und saisonale Bio-Produkte an wie Kieler Lachsforelle bis Landhuhn oder Käsespätzle. Dabei setzt das Mamjun auf Hersteller aus der Region wie Fischer Reese, Bauernhof Altwittenbek oder Ziegenhof Rehder. Für einen Aufpreis von 50 Cent pro Gericht erhaltet ihr die Speisen auch in umweltfreundlicher Verpackung.

Was kost’?

Hier gehts zur Speisekarte des Pick-up-Store.

Wie?

Telefonisch unter (0431) 97 99 31 35, per Mail an essen@mamajun-restaurant.de

Öffnungszeiten: Di-Fr 12-15 Uhr | 17-20 Uhr, Sa | 17-20 Uhr

Café Blattgold

Was?

Vegane Burger, loaded Fries, Sandwiches und jetzt in der Vorweihnachtszeit wieder der X-MAS Burger mit „Ente", geschmorten Zwiebeln, Rotkohl und Preiselbeertopping. Außerdem gibt es hausgemachte Lebkuchen. Verpackt wird alles plastikfrei und zu jeder Bestellung gibt es ein kleines Geschenk dazu.

Was kost’?

Den X-MAS Burger gibt es für 10,20 Euro, in der Vorweihnachtszeit ist außerdem der BEYOND Burger für 9,90 Euro im Angebot. Weitere Infos und Preise findet ihr unter www.cafeblattgold.de.

Wie?

Bestellt telefonisch unter (0431) 88 85 43 43 oder über owl2go.

Holtenauer Straße 176, Di. - So. 16.00 - 20.30 Uhr

Toni’s

Was?

Das italienische Restaurant bietet sowohl einen Lieferdienst für seine Speisen im Umkreis von 6 Kilometern an, als auch einen to-go-Service direkt an der Tür. Außerdem freut sich das Team des Tonis über selbstgebrachte Zutaten, aus denen sie für ein ein leckeres Gericht zaubern.

Was kost’?

Hier geht es zur Speisekarte.

Wie?

Telefonisch unter (0431) 240 50 10

Öffnungszeiten: täglich 11.30 – 14.30 und ab 17 – 21 Uhr, außer sonntags

Feinheimisch

Genau wie im Frühjahr bieten die Mitglieder von FEINHEIMISCH vielfältige Angebote zum Abholen, Mitnehmen oder in anderer Art und Weise an, um Sie weiterhin mit frischen Produkten und Speisen aus der Region zu verpflegen und Ihnen diese besondere Zeit wenigstens kulinarisch zu verschönern.

Das sind die Kieler Mitglieder des FEINHEIMSICH Vereins:

Brötzmann KG, www.taeglich-knackfrisch.de, Büddel-Aktion zum Abholen oder liefern lassen.

Hotel Birke, www.hotel-birke.de, www.fischers-fritz.com, Gerichte „to go“. Täglich wechselndes 3-Gänge-Menü. Bestellung telefonisch. Menüs online. Ab 6. November: FEINHEIMISCHE Gerichte „Fix & Fertig“ abholen und zu Hause nach Anleitung zubereiten.

Bärenkrug Molfsee, www.baerenkrug.de, Montags bis sonntags von 17 bis 21 Abholung des „Außer-Haus-Essen“ an der Klönschnacktür oder im Online-Shop Köstlichkeiten erwerben und zusenden lassen.

lillebräu, www.lillebraeu.de, Bier-Werksverkauf samstags von 10 bis 14 Uhr

Donnerlüttchen, www.donnerluettchen-kiel.de, Fensterverkauf Dienstag bis Samstag 13:00 bis 19:00. Vorbestellung telefonisch unter Tel.: (0431) 647 33 38

John's Burgers, www.johnsburgers.de, Online bestellen und an gewünschtem Ort abholen.

Der Holzofenbäcker, www.derholzofenbaecker.com, Verkauf auf den Märkten in Kiel, Kronshagen, Preetz und Hamburg.

Packeis Kiel, www.packeiskiel.de, Bei den bekannten Verkaufsstellen (Citti, Brötzmann, ausgewählte Edeka und Rewe Märkte, etc.)