Lokalhelden: druckart! Kiel

Am neuen Standort von druckart! am Exer ist deutlich mehr Platz zum Stöbern.



0

Mit dem neuen Standort am Exerzierplatz geht Felix Kreißler mit seiner Druckerei und Copy-Shop druckart! den nächsten Schritt und vergrößert seine Ladenfläche. Außerdem wartet das Team mit einigen Specials auf, von denen ihr profitiert.

Seit inzwischen 9 Jahren bietet das Team von druckart! einen umfangreichen Service für die Drucksachen seiner Kund*innen an. Der neuen Standort direkt am Exerzierplatz bietet nicht nur deutlich mehr Platz sondern schafft mit viel Sonne und Holz ein tolles Ambiente. Angefangen als Copyshop entwickelte sich druckart! im Laufe der Jahre zur Digitaldruckerei. Produziert wird inzwischen ausschließlich mit Maschinen neuester Generation. Qualität wird dabei seit jeher groß geschrieben: Von Hochzeitskarten über Fotodrucke und Leinwände bis hin zu Geschäftsdrucksachen wie Flyer oder Magazine bringt das Geschäft am Exerzierplatz alles zu Papier, was ihr braucht.

Am neuen Standort von druckart! am Exer ist deutlich mehr Platz zum Stöbern.

Herausragende Qualität zusammen mit Schnelligkeit und fairen Preisen ist die Maxime. „Damit und mit dem Umzug an den Exer setzen wir die Segel, um auch künftig gut aufgestellt zu sein und unseren Kund*innen den bestmöglichen Service zu bieten“, sagt Felix Kreißler, Inhaber von druckart!

Im April erhalten an 9 Tagen je 9 Kund*innen jeweils einen Druckauftrag kostenlos. Das Los entscheidet vor Ort, wer zu den glücklichen Gewinner*innen gehört. Unter den Studenten werden zudem 9 Kisten leckeres Lille-Bier verschenkt. Vorbeikommen lohnt sich auf jedem Fall!

Was? Alles rund um den Druck von Hochzeitskarten über Fotodrucke bis Abschlussarbeiten und Magazine

Wann? Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr

Wo? Exerzierplatz 22-24, 24103 Kiel, Tel.: (0431) 530 14 14, www.druckart-kiel.de

Wie? Vorbeikommen und vor Ort besprechen, was genau ihr benötigt und am Gewinnspiel teilnehmen!