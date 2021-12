Von überall kommen die Menschen nach Molfsee, um das Lichtspektakel zu sehen. (Bild: Lumagica)

Seit dem 19. November läutet das Freilichtmuseum Molfsee mit einer ganz besonderen Lichter-Show die gemütliche Jahreszeit ein, die viele Besucherinnen und Besucher magisch in ihren Bann zieht.

Normalerweise ist das Freilichtmuseum Molfsee ein zentraler Erinnerungs- und Erlebnisort für die Alltags- und Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins Anziehungspunkt für jährlich mehr als 100.000 Menschen. Und mit dem Jahr100Haus bleibt Molfsee nun erstmals auch in den Wintermonaten auf der Landkarte der beliebtesten Kultureinrichtungen und Ausflugziele im Norden bestehen.

In ein besonderes Licht gerückt

Wie sehr die Lichtkünstler von MK Illumination Deutschland ihren Ideenreichtum freien Lauf ließen, zeigt der rund 1,5 Kilometer lange Licht-Parcours, der vom 19. November bis 9. Januar 2022 – gleich nach Einbruch der Dunkelheit – Gebäude und die unterschiedlichsten Skulpturen in einem besonderen Licht erstrahlen lässt.

„Durch eine Partnerschaft mit den Landesmuseen Schleswig-Holstein ist es uns gelungen, einen perfekten Ort für unseren Lichter-Park zu finden. In diesem Freilichtmuseum wird es gelingen, inspiriert vom ländlichen Charme der Umgebung mit unseren Lichtskulpturen fesselnde Geschichten zu erzählen“,

freut sich Sebastian Bau von MK Illumination.

Das erwartet euch

Das erste leuchtende Ausrufezeichen steht mit dem Nachtwächter gleich am Eingang des Lichter-Parks. Er erweckt das Dorf aus einem langen Märchenschlaf und leitet somit in den ersten Themenabschnitt „Ein Dorf erwacht“ ein. Man flaniert entlang einer Lichterallee, trifft eine bunte Schar an fröhlichen Wintertieren wie eine Schneeeule, den Polarfuchs oder auch ein fantastisches Einhorn, das nur durch eine Interaktion der Besucher:innen aus seinem Schlaf erweckt werden kann. In einem der nächsten Themenabschnitte erinnern vor einen Wagen gespannte Nutztiere daran, wie beschwerlich früher der bäuerliche Arbeitsalltag war. Die Sage “Glocken im See” wird ebenso aufgegriffen und inszeniert, wie das Haus des ehemaligen Walfängers. Ein besonderer Lichtschmuck an der Mühle darf nicht fehlen.

Tickets gibt es vor Ort im Freilichtmuseum oder bei Lumagica.