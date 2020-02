0

So richtig Frühling will es zwar noch nicht werden, aber das Gröbste haben wir hinter uns. Und immerhin: Die ersten Krokusse sprießen aus dem Boden. Ein gutes Zeichen, dass der Winter langsam scheidet.

In dieser Ausgabe widmen wir uns im besonderen Maße den starken Frauen. Wir haben besondere weibliche Persönlichkeiten aus der Kieler Stadtgeschichte porträtiert und mit Frauen in der Gegenwart gesprochen, die sich in besonderem Maße engagieren. Unter Ihnen darf natürlich die frisch gewählte Kielerin Leonie von Hase zu Miss Germany 2020 nicht fehlen.

Wir sind bereit für höhere Temperaturen und mehr Sonnenstunden! Warum also nicht eine ausgiebige Fahrradtour mit dem Partner oder der Familie in Kiel und Umgebung planen? Ohnehin ist das Zweirad die umweltfreundliche Variante, wenn es um Ausflüge und die Freizeitgestaltung angeht. Und liegt das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Mit den richtigen Tipps und Adressen zeigen wir euch, dass es gar nicht so schwer ist, nachhaltiger zu leben.

In unserer Rubrik „Wohnen & Wohlfühlen“ dreht sich diesmal zunächst alles um das Herzstück eines jeden Hauses bzw. Wohnung: Die Küche. In unserer Homestory zeigen wir euch, wie Flugbegleiterin Vanessa ihre vier Wände eingerichtet hat und in unserem Spezial dreht sich alles um den Garten.

Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Stöbern!

Hier geht es zum Download der Ausgabe.