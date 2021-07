0

Mit dem Tophotel Newcomer Award in der Kategorie „City“ gewinnt das me and all hotel Kiel einen weiteren Award. Es setzte sich dabei gegen die Einreichungen von The Student Hotel Berlin und des Gambino Hotel Werksviertel durch.

Es ist noch kein Jahr her, dass das me and all hotel an der Kieler Förde eröffnet wurde, und schon ergattert es einen weiteren Award. Neben dem Berlin Design Award und ADEX Award gewinnt das Boutique-Hotel im urbanen Werft-Design von JOI-Design mit seinem besonderen Eventkonzept nun den Tophotel Newcomer Award in der Kategorie City Hotels.

Der Tophotel Newcomer Award

Jährlich vergibt eine hochkarätige Jury den Tophotel Newcomer Award für besondere Neueröffnungen, die mit einem besonderen Design, innovativen Hotelkonzept oder ungewöhnlichem Angebot hervorstechen. In diesem Jahr wurden die Awards im Bereich Hotel-Opening in den Kategorien „City“, „Leisure“ und „Re-Opening“ vergeben, im Bereich Hotel-Gastronomie „Konzern“ und „Privat“.

Urbanes Werft-Design begeistert Kieler und Gäste

Hinter dem Hotel steht das Konzept „die ganze Stadt in deinem Hotel“. Mit seiner weitläufigen Lounge, die mit rustikalen Werftmaterialien wie nordischen Holzplanken, Schwarzmetall, kuscheligen Sitzkojen und Urban Gardening optische Highlights bietet und der „Wow“-Bar möchte es das „Kieler Wohnzimmer“ für Hotelgäste und Besucher aus Kiel und Umgebung sein.

„Unser modernes me and all hotel in der City harmoniert wunderbar mit dem starken Leisure Fokus, den wir in der Ostseeregion haben. Hier trifft Businessgast auf Strandurlauber, City-Reisender auf Kieler Bar-Hopper. Dies kreiert eine tolle urbane aber auch gleichzeitig nordisch hyggelige Atmosphäre“, fährt Lina Wolf fort. Sie ist gebürtiges Nordlicht und kennt Kiel persönlich aus der Studentenzeit noch etwas verschlafen. Deshalb macht es sie umso stolzer, dass Kiel von immer mehr Urlaubern als attraktive Ausflugsdestination entdeckt wird und durch das moderne, unkomplizierte me and all Konzept eine wertvolle Ergänzung auf dem regionalen Hotelmarkt entstanden ist.

Das me and all hotel kiel

Mit 164 Zimmern, einer großen Lounge mit zahlreichen Working- und Relaxingplätzen, Bar, Restaurant, 24h-Hotelshop, Fotoautomat, bepflanzten Wänden, begehbarem Gewächshaus sowie Wellness- und Fitnessbereich hisste das me and all hotel kiel im Sommer 2020 die Segel. Nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof und dem Kreuzfahrtanleger entfernt hält es zentralen Kurs an der Kieler Förde. Neben seinem urbanen Werft-Design, entworfen von JOI-Design, bietet es mit einem abwechslungsreichen Eventkonzept mit Local Heroes, lokalen Partnern aus Kunst, Musik, Sport und Gastronomie besondere Urlaubserlebnisse und ist das „Wohnzimmer“ für Kieler und Freunde.