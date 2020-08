Me&all Hotel setzt auf Kieler Locals

Otto Lindner, Lina Wolf und Frank Lindner (v. l.) freuen sich über das positive Feedback aus der Kieler Bevölkerung (Bild: S. Schulten)

Seit Juli ist Kiel um ein Hotel reicher. Die große, öffentliche Lobby überzeugt als Begegnungsstätte für Gäste des Hotels und Einheimische gleichermaßen.

Der Billard-Tisch, ein DJ-Pult, moderne Stühle und das industrielle Stil fallen in der offen gestalteten Lobby des neuen me&all Hotel in der Kaistraße sofort ins Auge. Hier ist innerhalb eines Jahres ein Wohlfühlort entstanden, der Kieler*innen und Touristen zusammenbringen. Beim Betreten der Lounge, dem Herzstück des me and all hotel kiel, fällt der Blick direkt auf das große Schild über der Bar: WOW. Und genau so ist das Gefühl, das man in der Lounge spürt. Sie ist eine perfekte Mischung aus roughem Werft-Design mit Sichtbeton, Naturholz und nordischer Gemütlichkeit durch viele Ledersofas, kuschelige Sitzkojen in den Wänden und Kamin in der separaten Raucherlounge. Raumteiler voller Grünpflanzen trennen die weitläufige Lounge in verschiedene Bereiche – zum Chillen, Arbeiten und Quatschen.

Das Konzept macht sich bezahlt

„Seit der Öffnung des Hotels haben wir im Schnitt eine Auslastung von etwa 80 Prozent“, sagt Hotel-Managerin Lina Wolf. Natürlich spiele die Reisewarnung für bestimmte Länder und der damit verbundene Urlaub im eigenen Land eine Rolle. Hotelmagement und Inhaber der Lindner Gruppe, Otto Lindner, freuen sich dennoch über das positive Feedback aus der Kieler Bevölkerung. Hier sei ein authentischer Ort entstanden, an dem Regionalität ganz groß geschrieben wird. „Wir freuen uns, mit Lina Wolf eine echte Kieler Deern für die Führung des Hotels gefunden zu haben“, sagt Otto Lindner. Die Zusammenarbeit mit Repräsentanten der Kieler Gastronomie und Wirtschaft schaffe darüber hinaus ein authentisches Gesamtbild des Hotels.

Wie zum Beispiel Aloha Dogs, die ihre ausgefallenen Burger, Fries und Hot-Dog-Variationen in der me and all Lounge servieren. Dazu findet sich auf jeden Fall die passende Biersorte von Lille Bräu, der jungen Kieler Brauerei, und ein Absacker an der stylischen Bar. Morgens und gegen ein Tief zwischendurch hilft eine fair und nachhaltig angebaute Kaffeespezialität von Loppokaffee. Weitere Local Heroes sind Kieler Honig, Packeis, Bonscherhus und Ankerkraut, deren Produkte es rund um die Uhr im me and all Marketplace gibt.

Maritimer Charakter

Realisiert wurde das Viersterne-Hotel mit 164 Zimmern zusammen mit dem Investor und Entwickler Hanseatic Group, Hildesheim, und finanziert durch die Sparkasse Göttingen und die Förde Sparkasse, Kiel. Das Hotel-Design zieht sich genauso wie die technische Ausstattung mit Highspeed-W- Lan und vielen Steckdosen sowie hochwertigen Sound-Anlagen durchs gesamte Hotel. So bestimmt es die Einrichtung und Ausstattung in den beiden Boardrooms „Luv“ und „Lee“, die Platz für bis zu 22 Personen bieten. An einer Wand im Meetingbereich erinnert das me and all mit Postern der Kieler Woche aus den Jahren 1948 bis 2020 an die traditionsreiche Segelregatta, die zu den größten Segelsportereignissen der Welt zählt.

Regendusche, gemütlichen Sitzecken in den Fenstern, 43" Smart-TVs und Soundbar mit Subwoofer sowie eine gefüllte Minibar bei der Anreise. „Ich freue mich riesig, mit meiner Crew und den Local Heroes den Anker gelichtet zu haben. Das Hotel verkörpert genau das Gefühl, das ich an Kiel so liebe, und begeistert auch von Anfang an unsere Gäste“, schwärmt Hotelmanagerin Lina Wolf.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeit (ab 99 Euro pro Nacht) findet ihr auf der Homepage.

Diese Local Heroes findet ihr im Me&All Hotel:

* Lille Brauerei: moderne Craftbiere * * Aloha Dogs: ausgefallene Hot Dog- und Fritten-Kreationen (auch vegan) * Loppokaffee: Fairtrade, nachhaltig, bio * Bäckerei Lyck: Kieler Traditionsbäckerei * * linksimhof: lokale Siebdruck-Werkstatt * PACKEIS: Eis am Stil aus lokalen Zutaten * * myBoo: Nachhaltige Leihfahrräder aus * Bambus (kostenlos im me and all hotel) * * Kieler Honig: Gläserne Imkerei und Honig- manufaktur * * Camp 24/7: Segelkurse und Events * * Ankerkraut: ausgefallene * Gewürzkreationen und Saucen * * Umtüten: Kieler Manufaktur für nachhaltige Verpackungen * Rankwerk: Start-Up für Home Gardening * Bracenet: Nachhaltiger Schmuck aus Fischernetzen * Bonscherhus: handgemachte Bonbons und Lollis * Noorlys: Nachhaltige Fashion aus veganen, natürlichen Stoffen und lokaler Produktion