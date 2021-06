(Bild: Axel Nickolaus)

0

Seit Monaten sind die meisten der rund 160 Konzerte des Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) ausverkauft. Auf Basis des Stufenplans der schleswig-holsteinischen Landesregierung erweitert das SHMF nun die bislang stark reduzierten Kapazitäten und gibt 44.000 weiteren Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, ihr Wunschkonzert zu erleben.

So sind ab sofort wieder Karten für die „Musikfeste auf dem Lande“ und für das neue SHMF-Format „Werftsommer“ in Lübeck verfügbar. Auch für viele Konzerte der Porträtkünstlerin Hélène Grimaud sowie für weitere Stars wie Janine Jansen, Rolando Villazón, Christian Gerhaher und Elisabeth Leonskaja wurden neue Platzkapazitäten geschaffen. Gleiches gilt für das Themenwochenende „The Big Vienna“ auf dem Gelände der NordArt, das „Lübeck-Musikfest“ mit Daniel Hope oder für „Charlie Chaplin in Concert“ in Lübeck und Husum.

Ein besonderes Konzerterlebnis verspricht in diesem Jahr die „Philharmonie im Park“ auf Gut Emkendorf. Auf der großzügigen Open-Air-Bühne treten die junge Geigenvirtuosin María Dueñas mit dem Festivalorchester, Justus Frantz mit seiner Philharmonie der Nationen, Cellistin Sol Gabetta mit dem Kammerorchester Basel, Liedermacher Reinhard Fendrich oder Pianist Seong-Jin Cho mit der Kammerphilharmonie Bremen (Programmänderung – s.u.) auf. Wer diese Künstlerinnen und Künstler vor malerischer Gutshof-Kulisse erleben möchte, kann jetzt seine Chance nutzen.

Auch abseits der Klassik ist die Auswahl wieder groß: Das SHMF bietet neue Tickets unter anderem für Liedermacher Konstantin Wecker, Sänger- und Songwriter Jan Plewka, für das Tango-Ensemble Bandonegro oder das Monaco Swing Ensemble an. Im Rahmen des Österreich-Schwerpunkts sind Karten für den Begründer des Austropop, Wolfgang Ambros, für die Tiroler Schauspielerin Katharina Straßer oder für das Wiener Ensemble The Erlkings mit ihrem unverwechselbaren „Schubadour-Style“ verfügbar. Freunde des Crossover-Stils dürfen sich auf weitere Plätze beim Bläserquartett Faltenradio, bei Percussion-Talent Simone Rubino oder bei dem nach eigenen Angaben „Blech zu Gold“ machenden Ensemble German Brass freuen.

Viele weitere Konzerthighlights mit verfügbaren Tickets, alle Termine, Spielstätten und Programmdetails sind unter www.shmf.de abrufbar. Karten lassen sich sowohl über die Festivalwebsite als auch über die Tickethotline Tel.: (0431) 23 70 70 bestellen.

Programmänderungen

Aufgrund von Reisebeschränkungen kann die Porträtkünstlerin Hélène Grimaud nicht zu den beiden Eröffnungskonzerten am 3. und 4. Juli in der Lübecker Musik- und Kongresshalle anreisen. An ihrer Stelle ist Leonard-Bernstein-Award-Preisträger Jan Lisiecki als Solist zu erleben. Das Programm, das er gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Pablo Heras-Casado präsentiert, wird in Kürze auf www.shmf.de bekanntgegeben. Die weiteren Konzerte von Hélène Grimaud sind von den Reisebeschränkungen nicht betroffen. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Auch das BBC Philharmonic Orchestra mit seinem Chefdirigenten Omer Meir Wellber kann coronabedingt nicht zu seinen beiden SHMF-Konzerten anreisen. Es wird am 29. Juli in der Lübecker Musik- und Kongresshalle und am 30. Juli in der Philharmonie im Park in Emkendorf durch die Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Duncan Ward ersetzt. Der Solist Seong-Jin Cho tritt nach wie vor auf. Auf dem Programm stehen u.a. Mozarts Klavierkonzert A-Dur und Schuberts Sinfonien Nr. 3 und 7. Auch hier behalten bereits gekaufte Karten ihre Gültigkeit.