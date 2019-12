Miss Schleswig-Holstein ist gewählt

Nadine Berneis, amtierende Miss Germany 2019 drückt der Kielerin Leonie von Hase (v. li.) die Daumen bei der Wahl zur Miss Germany 2020 im Europspark (Bild: Tobias Dick)

1

Wenn am 15. Februar 2020 die neue Miss Germany im Finale des bundesweiten Wettbewerbs gekürt werden wird, ist Leonie von Hase dabei. In einem innovativen Auswahlverfahren setzte sich die Schleswig-Holsteinerin gegen die Konkurrenz durch.

Sie ist 35 Jahre alt, Kielerin und betreibt einen Online Shop für Vintage Klamotten. Leonie von Hase hat es ins Finale der Wahl zur Miss Germany geschafft und setzte sich gegen 7.500 Teilnehmerinnen durch. In diesem Jahr haben die Macher den bekannten Contest neu aufgesetzt und mit der Mission „Empowering Authentic Women“ (wörtlich: Authentische Frauen stärken“ zu einem crossmedialen Persönlichkeits-Wettbewerb weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stehe somit nicht nur die Optik der Kandidatinnen, sondern die Mädchen und Frauen als ganze Person.

Für die Bewertung waren Faktoren wie Authentizität & Ausstrahlung, Kreativität & Unterhaltung ebenso wichtig wie Professionalität & Expertise und Community Care & Kritikfähigkeit. „Einige Kandidatinnen hätten vor der konzeptuellen Neuausrichtung eine Teilnahme am Miss Germany-Wettbewerb gar nicht in Betracht gezogen“, sagt May Klemmer, Geschäftsführer der Miss Germany Corporation. „Das zeigt uns, dass wir mit unserem 360-Grad-Ansatz vieles richtig gemacht haben.“ Nach der Neuausrichtung stehe die Diversität des Contests im Vordergrund sowie die Role-Models für Miss Germany zu begeistern, die Verantwortung in ihrer Community übernehmen und aktiv, neugierig und selbstbewusst sind.

„In klassischen Schönheitswettbewerben ging es jahrelang immer nur um genau eine Sache: Schönheit! Das neue Konzept der Miss Germany Wahl hat es geschafft, 16 Frauen ins Finale zu bringen, die uns umgehauen haben mit ihrer Biografie, ihrer Stärke und Einzigartigkeit“, sagt Angela Meier-Jakobsen, Chefredakteurin bei der Bauer Media Group und Jury-Mitglied.

Mit einer bemerkenswerten Biografie kann Leonie auf jeden Fall trumpfen. Sie ist eine der ältesten Finalistinnen der Miss Germany 2020. Gebürtig aus Namibia, ist ihre Identität als Deutsch-Afrikanerin in vierter Generation durchwachsen von kulturellen Einflüssen. Sie studierte Schauspiel, Englische Literatur & Medienwissenschaften in Kapstadt, absolvierte letztendlich mit dem Abschluss in ‘Creative Brand Strategy’. Sie arbeitete 15 Jahren als Kellnerin, Werbetexterin, Marketing Consultant, Event Organiser, Design Einkäufer & Agentin, Stylistin, Creative Director, Journalistin, Ghost Writer, Food Blogger, Model & Schauspielerin gearbeitet; lebte in London, Stuttgart, Berlin, Athen und Mailand. Heute betrewibt sie ihren eigenen Online-Handel mit Vintage-Klamotten in ihrem LEONIE STORE, kombiniert ihre Leidenschaft für Mode, Stil und Design.

Ihr sei es vor allem wichtig ein Vorbild dafür zu setzen, dass man im Leben nicht nur Erfolg erzielt, wenn man in jungen Jahren schon zur Berufung finde. Laut von Hase scheint im ‘Influencer’ Zeitalter fast ausschliesslich diese Frau im Vordergrund zu stehen. „Mein Empfinden einer ‘schönen’ Frau ist die Stärke, Charakter und Authentizität die sie ausstrahlt. Sie ist erfahren in Höhen und Tiefen, geschult von Lehren und Fehlern, Freuden und Ängsten – eine Frau die ihre Schwächen als Stärken einsetzt“, sagt Leonie.

Am 15. Februar steigt das Finale der Miss Germany Wahl im Europa Park. Wir drücken Leonie die Daumen und hoffen, dass die patente Kieler Self-Made-Woman die erste Gewinnerin des konzeptionell veränderten Wettbewerbes ist.



Bei INSTAGRAM oder im LEONIE STORE erfahrt ihr mehr.