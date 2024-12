(Bild: Theater Kiel)

In der Adventszeit laden das Junge Theater im Werftpark und IKEA Kiel zu einer besonderen Aktion ein, bei der Kreativität und der soziale Gedanke im Mittelpunkt stehen.

Anzeige





Bereits am ersten Termin, dem 7. Dezember, kamen über 100 Menschen zusammen, um gemeinsam Möbel für Einrichtungen des Kieler Fensters zu bauen. Dabei wurde eindrucksvoll gezeigt, wie viel Freude es machen kann, mit anderen etwas Sinnvolles zu schaffen. Am 14. Dezember in der Zeit von 11:15–17:00 Uhr geht's weiter.

IKEA stellt für diese Aktion das benötigte Material zur Verfügung, während das Junge Theater im Werftpark mit einem abwechslungsreichen Begleitprogramm für eine gemütliche und inspirierende Atmosphäre sorgt. Neben dem Möbelbauen erwartet die Besucher*innen noch mehr: Kinder können winterliche Dekorationen basteln, während Erwachsene bei einer heißen Tasse Punsch und frisch gebackenen Zimtschnecken den Moment genießen. Lesungen, Bilderbuchkino und improvisierte Szenenshows sorgen für Unterhaltung und zeigen, dass Möbelaufbau durchaus chaotisch, aber auch poetisch und humorvoll sein kann.

Die Aktion möchte Menschen verbinden und zusammenbringen. Das Kieler Fenster ist ein großartiger Partner für dieses Projekt. Gemeinsam mit IKEA und dem Jungen Theater im Werftpark entsteht ein Ort, an dem jede:r willkommen ist – ob für eine Stunde, zwei Stunden oder den ganzen Tag.

Das Beste daran: Alle Möbelstücke, die an diesen Tagen gebaut werden, kommen direkt Einrichtungen des Kieler Fensters zugute.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Für die Bastelaktionen für Kinder wird um eine Anmeldung gebeten unter: theater-im-werftpark@theater-kiel.de. Weitere Informationen und das vollständige Tagesprogramm gibt es online unter: www.theater-kiel.de.