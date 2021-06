(Bild: Heiner Witte/Wissenschaft im Dialog)

Die MS Wissenschaft in Hamburg, vom 19. bis zum 24. Juni legt sie in Kiel an (Bild: Lara Schulz)

Ausstellungsschiff MS Wissenschaft zeigt ein nachhaltiges Leben mit Algen, Insekten und Popcorn – Eintritt frei.

BIOÖKONOMIE– noch nie gehört? Die MS Wissenschaft gibt einen Einblick in diese nachhaltige Form des Wirtschaftens, die auf nachwachsende Rohstoffe setzt. Es geht um Mikroorganismen und Kreislaufsysteme, um neue Wirkstoffe aus der Natur, Lebensmittel der Zukunft und um politische und gesellschaftliche Fragen, die sich auf dem Weg zu einer biobasierten Wirtschaft stellen. Unterschiedliche Exponate aus Wissenschaft und Forschung laden zum Entdecken, Ausprobieren und Mitmachen ein.

Die MS Wissenschaft macht sich auch dieses Jahr wieder mit der Ausstellung zur Bioökonomie auf den Weg. Vom 5. Juni bis zum 26. Oktober wird das Ausstellungsschiff in Deutschland und Österreich unterwegs sein, vorausgesetzt, die Pandemiesituation lässt es zu. Wann die MS Wissenschaft in welcher Stadt anlegt, erfahrt ihr im Tourplan.