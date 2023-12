Gegründet im Jahr 2005, ist die Muthesius Kunsthochschule die alleinige Kunsthochschule in Schleswig-Holstein. Sie bietet Studiengänge in Freier Kunst, Kunst auf Lehramt für Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign an und verfügt seit 2007 über das Promotionsrecht. Aktuell sind etwa 650 Studierende aus über 30 Ländern in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben.