Matthias Kötter, Sachbereichsleiter Wahlen, Jutta Schlemmer, Leiterin des Stadtamtes und Eyk Naeve, Abteilungsleiter Statistik und Wahlen (v.l.) (Bild: Eske Hansen/LH Kiel)

Die Europawahl steht vor der Tür, und Kiel geht mit gutem Beispiel voran, um den Bürger*innen ein noch bequemeres Wählen zu ermöglichen. Ab sofort laden zwei zusätzliche Sofortwahlbüros dazu ein, das Wahlrecht frühzeitig auszuüben.

Wo öffnen die neuen Wahlbüros in Kiel?

Die zusätzlichen Wahlbüros im Vinetazentrum Gaarden und in der Stadtteilbücherei Friedrichsort ergänzen das bewährte Angebot im Rathaus und bilden ein Trio an Orten, an denen die Stimme persönlich und unkompliziert abgegeben werden kann.

„Wir möchten, dass jeder die Chance hat, seine Stimme leicht und ungestört einzubringen", unterstreicht Jutta Schlemmer, die Stadtamtsleiterin. Die Sofortwahlbüros sind mit erfahrenen Teams besetzt, die bis zum 7. Juni bereitstehen, um die Wahl zu erleichtern. Öffnungszeiten sind werktags, mit erweiterten Stunden an bestimmten Tagen, um Flexibilität zu gewährleisten.

Kiel macht's möglich

Neben der persönlichen Abstimmung können die Briefwahlunterlagen auch digital bis zum 30. Mai angefordert werden – ein Service, der den Weg für eine hohe Wahlbeteiligung ebnet. Die Wahlunterlagen landen zeitnah in den Briefkästen oder können direkt in den Büros eingeworfen werden. So zeigt Kiel, wie wichtig es ist, die Teilnahme an demokratischen Prozessen zu unterstützen und fördert aktiv die Wahlbeteiligung auf lokaler Ebene.

Mit einer Wahlbeteiligung, die 2019 beeindruckende 58,8 Prozent erreichte, sind die Erwartungen auch dieses Jahr wieder hoch. Nicht zu vergessen: Unter den Wählenden sind dieses Mal auch zahlreiche Jungwählerinnen, die erstmals ihre Stimme bei der Europawahl abgeben. Kiel stellt sich damit nicht nur als Stadt der Segel, sondern auch als Stadt der Wahlen dar, die ihre Bürgerinnen auf dem Kurs der Mitbestimmung hält.

Weitere Informationen sind unter www.kiel.de/wahlen zu finden.