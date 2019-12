Die neue KIELerleben ist da!

0

Alles auf Anfang! Das neue Jahr beginnt – für viele ist dies die Zeit der guten Vorsätze. Mit schlechten Angewohnheiten brechen und neue Herausforderungen angehen. In unserem Titelthema dreht sich in dieser Ausgabe alles um das Thema „Gründen“.

Wir haben uns in Kiels Start-Up-Szene umgesehen und wieder einmal festgestellt: Der Norden kann was! Wir haben Gründer getroffen, die Hoodies mit alten Segeln veredeln oder aus alten Neoprenanzügen neue Yogamatten anfertigen – spannende Ideen, die sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

In unserem Jahreshoroskop richten wir den Blick auf die Sterne. Hier erfahrt ihr, was das neue Jahr für euch bereit hält, ob ihr beruflich neue Wege einschlagt oder neue Menschen kennenlernen werdet. Die Zeit des Jahreswechsels ist natürlich auch die Zeit, in der wir zurückblicken. Nicht nur das Förde Fräulein hat euch ein Best-Of aus den schönsten Beiträgen 2019 zusammengestellt, auch die KIELerleben Redaktion hat eine Menge erlebt und die besten Momente für euch festgehalten.

Sportlich wird es natürlich auch in dieser Ausgabe, in der Emmanuel „Emma“ Iyoha seine persönliche Hinrunde bei der KSV Holstein Kiel Revue passieren lässt. Neben ihm, hat sich auch Rune Dahmke bei unseren Handballern des THW Kiels für 2020 viel vorgenommen. Mit frisch unterschriebenem Vertrag bis 2022 geht es in die Rückrunde mit den Zebras.

Wir wünschen euch ein gesundes und frohes neues Jahr 2020 und viel Spaß beim Schmökern durch die erste Ausgabe des Jahres.

