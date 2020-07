Neuer Fischbrötchen Imbiss in Kiel

Veggie, mit Lachs oder Rindfleisch: Das sind die drei Burger bei der Kombüse - außerdem gibts natürlich leckeren Matjes und Backfisch! (Bild: R.Dabringer)

Matjes oder Backfisch? Die Frage aller Fragen ... (Bild: R.Dabringer)

Na, habt ihr es nicht auch vermisst, abends an der Kiellinie entlang zu schlendern und dabei etwas richtig Leckeres zu schnabulieren? Wir können euch erlösen: diese Sehnsucht wird endlich gestillt. Mit der Kombüse Blücherbrücke.

"Wir haben nicht ein oder zwei, sondern sogar drei richtig gute Argumente, um herzukommen“

sagt Lars Bracker und lacht dabei verschwörerisch. Die drei Argumente liegen vor mir ausgebreitet auf einem Holzbrett und mir läuft das Wasser im Mund zusammen: Probsteier Burger, Lachsburger und eine flotte Veggie-Variante mit Falafel-Patties. Direkt am Anfang der Blücherbrücke steht seit Ende Juni die Kombüse Blücherbrücke. Hier versorgt euch Lars gemeinsam mit Koch Ivo und seinem sympathischen Team mit neuen Leckereien, nachhaltig und frisch aus der Region.

Das Fleisch für den Probsteier Burger beispielsweise stammt vom Bio-Hof Muhs in der Probstei, der Fisch kommt von Matjes Lange aus Kiel – und die Falafel macht Ivo sowieso selbst. Während ich noch die von Strandhäusern inspirierte Aufmachung der Kombüse bestaune, zeigen Lars und Ivo mir auch schon die nächsten Kreationen: Backfisch in selbst gemachtem Biermantel und der Klassiker schlechthin: 'ne richtig gute Currywurst (die übrigens auch in der Variante aus 100% Bio-Rindfleisch gewählt werden kann).

Für den süßen Hunger danach gibt es selbstgebackene Kuchen, bei denen ich sofort schwach werde. Oder könntet ihr etwa bei einer „torta caprese al limone“ widerstehen? Falls ihr nur eben auf dem Weg nach Hause seid, könnt ihr euch auch einfach einen Burger (im Pappkarton) oder einen der Salate „to go“ mitnehmen, die im Weckglas in der Kombüse auf euch warten. Ein typisches Bistro ist das hier keinesfalls. Vielmehr ist mit der Kombüse Blücherbrücke ein neuer gastronomischer Hotspot entstanden, bei dem Regionalität, Nachhaltigkeit und Qualität auf lässige Atmosphäre und coole Streetfood-Variationen treffen. Bei weiteren Fragen: Tel.: (0431) 260 91 90.

von Ramona Dabringer