Gemeinsame Sache: Dirk Rossmann und Ralf Hoppe (v. l.) veranschaulichen die Klimakatastrophe auf kreative Weise durch ihren Roman "Das dritte Herz des Oktopus". (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

Als Medienpartner waren falkemedia-Gründer und CEO Kassian Alexander Goukassian (rechts) und Förde Fräulein Finja Schulze (links) zum Gespräch geladen. (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

Dr. Eckhart von Hirschhausen dokumentierte seine Reise nach Kappeln für das Event "Der Club des Oktopus". (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

Die beiden Autoren (Mitte) ließen Vertreter der GenZ, Maja Watson (2.v. l) und Philipp Henß, rechts) zu Wort kommen (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

Mit seinem Roman „Das dritte Herz des Oktopus“ veröffentlicht Unternehmer Dirk Rossmann einen weiteren Thriller, der die Leser*innen auf eine Reise in eine dystopische Zukunft entführt. Prominente und Social-Media-Stars trafen sich vorab an einem beschaulichen Ort zwischen den Meeren, der auch Schauplatz der Erzählung ist.

Wie rückt die Klima-Katastrophe noch mehr ins kollektive Bewusstsein unserer Gesellschaft und was kann jeder einzelne und jede einzelne für die Abwendung unmittelbarer Folgen des Klimawandels tun? Für Unternehmer und Franchise-Gründer Dirk Rossmann ist die Antwort auf diese Frage ganz einfach: man veröffentlicht einen Roman. Mit „Das dritte Herz des Oktopus“ erscheint am 16. Oktober bereits der dritte Teil einer Reihe, welche die Menschen über das Thema Nachhaltigkeit und die Zukunft der Erde zum Nachdenken bringt. Wenige Wochen vor dem Erscheinen des Thrillers lud Rossmann gemeinsam mit seinem Co-Autoren und Schriftsteller Ralf Hoppe in die Alte Maschinenhalle der schleswig-holsteinischen Hafenstadt Kappeln ein, um mit Prominenten und einflussreichen Personen des Social-Media-Kosmos über die dringlichen Themen unserer Zeit – den Klimawandel und seine Folgen – zu sprechen.

Der Club des Oktopus

Hamburg, Berlin, Köln oder Frankfurt sind die Namen der Städte, in denen Buchvorstellungen von Thrillern gewisser Tragweite in der Regel stattfinden. Aber warum eigentlich Kappeln? Das fragten sich nicht nur die geladenen Gäste, die aus dem gesamten Bundesgebiet in die kleine Hafenstadt an der Ostsee reisten, sondern auch Moderator Dr. Eckhart von Hirschhausen. Der Mediziner erinnerte sich, dass er als Kind mit seinen Eltern an die Ostsee reiste, um Urlaub zu machen. Ein schöne und erholsame Zeit sei dies gewesen, warum man sich Kappeln als Ort für ein solches Event aussucht, konnte er sich jedoch zunächst nicht erklären. „Die Reise führt die Protagonisten des Romans unter anderem von Kapstadt über die Weltmeere und die Tiefen des Marianengraben bis nach Amerika, Europa und eben auch nach Kappeln“, sagte Dirk Rossmann“. Was läge also näher, als sich im hohen Norden an der Schlei zu treffen und den Club des Oktopus zu gründen? Skifahrer Felix Neureuther, Schauspieler Hannes Jaenicke, Top-Model Barbara Meier, Social-Media-Star Saliha „Sally“ Özcan sowie Meeresbiologe Dr. Jannes Landschoff, Dr. Auma Obama und weitere Gäste sind die ersten Mitglieder des Club des Oktopus, die über die Chancen und Herausforderungen unserer Zukunft angeregt diskutierten.

Ein Thriller in Kappeln

Früh morgens deutete auf dem seichten Wasser des Kappelner Hafens noch wenig darauf hin, dass die Diskussion in den folgenden Stunden auch durch unruhigere Fahrwasser führen würde, in der Meinungen und Haltungen aufeinandertrafen. Während der ehemalige Ski-Profi Felix Neureuther über den bevorstehenden Verlust der Ski-Region in seiner Heimat Garmisch-Partenkirchen berichtete und Topmodel Barbara Meier über ihre Aufgaben als Fair-Fashion-Botschafterin referierte, kamen auch Dr. Jannes Landschoff und Dr. Auma Obama zu Wort. Landschoff, der mit seiner Expertise zum Erfolg des Netflix-Dokumentation „Mein Lehrer, der Krake“ beitrug, veranschaulichte, wie sehr die Meere und ihre Bewohner nur zum Erhalt des weltweiten Ökosystems beitragen und warum diese Lebenswelt als besonders schützenwert gilt. Dr. Auma Obama hingegen, Halbschwester von Ex-Präsident der Vereinigten Staatem von Amerika, Barack Obama, sprach als Geschäftsführerin der „Sauti Kuu Foundation“ und Beirätin des „Word Future Council“ über den Armutsbegriff und die unterschiedliche Interpretation auf internationaler Ebene.

Facettenreiche Klima-Disskussion

Nichts ist so wichtig, wie der Klimaschutz – darin waren sich alle Beteiligten auf der Bühne einig. Das gilt insbesondere für die geladenen Influencer*innen, mit ihren Kanälen mehr als 1,3 Millionen Follower*innen mit ihren Botschaften allein auf der Plattform Tik Tok erreichen. Kein Wunder als, dass Dirk Rossmann einige von Ihnen nach Kappeln einludt, die ihren Beitrag für mehr Klimaschutz vorstellen durften. Darunter Saliha „Sally“ Özcan, dessen Karrieren mit der Veröffentlichung eines Videos für das Backen eines Nusszopfes begann und heute ihr „Sallycon Valley“ mit einem nachhaltigen Unternehmenskonzept führt. Wie man eine junge Generation für diese Themen erreichen kann, bewies insbesondere Youtuber Jonas Ems. Der 26-Jährige drehte kurzerhand einen unterhaltsamen, fünfminütigen Clip darüber, wie ihn ein das Gerücht über einen Riesenoktopus von Berlin nach Kappeln lockte.

Als Medienpartner waren falkemedia-Gründer und CEO Kassian Alexander Goukassian (rechts) und Förde Fräulein Finja Schulze (links) zum Gespräch geladen. (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

Was tut Rossmann für den Klimaschutz?

Doch über das Event in Kappeln für ein verhältnismäßig kleines Publikum hinaus, rückt für Dirk Rossmann das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung auch in seinen Filialen immer mehr in den Fokus. So setzt der 77-Jährige Firmengründer auf ein breites Sortiment an nachhaltigen Produkten. Dies umfasst ökologische, soziale und ethische Aspekte, wie beispielsweise Bio-Produkte, Fair-Trade-Produkte und Artikel aus nachhaltiger Produktion. Neben der eigenen Marke „enerBiO“, die sich auf ökologische Produkte und Nachhaltigkeit fokussiert, setzt Rossmann auf umweltfreundliche Verpackungen und versucht, den Verbrauch von Plastik zu reduzieren. Darüber hinaus finden Verbraucher*innen vegane Produkte der Berliner Marke „Veganz“ in den Regalen der Drogerie-Filialen.

Diese sind ab dem 16. Oktober um einen weiteren, ökologisch wertvollen Artikel reicher: Dann erscheint „Das dritte Herz des Oktopus“, ein Roman, der zum Nachdenken anregt und eine Botschaft in eine spannende Geschichte verpackt.

