Wenn ihr diesen Sommer in Laboe seid, gönnt euch doch einen leckeren Burger von Meerhase am Fördewanderweg. (Bild: Meerhase)

Aus ihrem Foodtruck „Meerhase“ versorgt Uli Seehase-Harbs die Beach-Besucher*innen am Heikendorfer Strand mit kühlen Drinks, knusprigen Pommes, veganen Burgern und anderen vegetarischen Snacks.

Wer seine Sommer gerne in Heikendorf verbringt, wird schon festgestellt haben, dass seit einigen Wochen ein neuer, köstlich-duftender Wind über den „Kleinen Strand“ neben der Seebadeanstalt weht. Hier, direkt am Fördewanderweg, hat der „Meerhase“ sein neues Zuhause gefunden und lockt mit lauter leckerem Beach-Food und kühlen Drinks. Ob „Pizzadillas“ in verschiedensten Variationen, krosse Fritten oder die beliebten „Hafenburger“ mit Halloumi-Käse oder Veggie-Patty – das Angebot von Uli Seehase-Harbs und ihrem „Meerhasen“ ist bunt und vielfältig. Lange gab es an dieser Stelle des Ostseeörtchens keine Gastronomie und so konnte sich Uli bereits jetzt eine kleine Fangemeinde aufbauen. Wie ihr den „Meerhasen“ findet? Einfach der Nase nach und in die Schlange vor dem türkisfarbenen Truck einreihen – es lohnt sich!