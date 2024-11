(Bild: falkemedia Regional)

Kaum zu glauben, aber wahr – KIELerleben feiert 20 Jahr! Zwei Jahrzehnte, in denen wir euch durch die schönsten, spannendsten und manchmal auch kuriosesten Ecken unserer Stadt begleitet haben. Gemeinsam haben wir Konzerte gerockt, die leckersten Fischbrötchen gesnackt, interessante Leute getroffen und heiße News aufgedeckt.

Wie sehr sich unser Magazin über die Jahre gewandelt hat und immer mit der Zeit gegangen ist, seht ihr auf den nächsten Seiten. Hier zeigen wir auch, wie die Nordmedien-Familie durch RENDSBURGerleben, Lebensart im Norden, Förde Fräulein und viele weitere Hefte und Projekte stetig gewachsen ist. Dafür verantwortlich ist nicht zuletzt Jörg Stoeckicht, der als langjähriger Geschäftsführer der Nordmedien mehr als nur die Strippen gezogen hat. Er hat das Unternehmen mit Leidenschaft, nordischem Humor und einem unerschütterlichen Kieler Spirit zu dem

gemacht, was es heute ist. Danke, Stoeck – das war echt astrein!

Herzlich danken möchten wir natürlich auch unseren treuen Kundinnen und Kunden, die die KIELerleben zu dem machen, was sie ist. Ohne euch hätten wir all die schönen Geschichten nicht teilen können, all die Events nicht miterlebt und vor allem gäbe es uns so nicht.

Ein großes Dankeschön geht auch an euch, liebe Leserinnen und Leser! Ohne euch, euer Feedback und eure Anregungen wären wir heute nicht da, wo wir sind – ihr habt uns die Treue gehalten, immer fleißig mitgefeiert und neugierig die Seiten umgeblättert.

Diese Jubiläumsausgabe ist deshalb nicht nur ein Rückblick auf 20 Jahre KIELerleben, sondern auch ein Liebesbrief an Kiel und an euch, die unser Magazin lebendig machen.

Auf die nächsten 20 Jahre!