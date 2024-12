Die Mitarbeitenden der Sozialläden freuen sich für ihre Klientel mit (Bild: falkemedia)

Alles, was gut und verwendbar ist, ist willkommen.

Sandra Goukassian hat wieder mal gepackt und bringt Aussortiertes zum Obolus, wo sie sich regelmäßig auf die herzlichen Mitarbeitenden freut. (Bild: falkemedia)

0

Der Sozialladen Obolus in Schleswig-Holstein ist ein Ort, an dem Menschen mit geringem Einkommen hochwertige Kleidung, Haushaltsgegenstände und mehr zu erschwinglichen Preisen erwerben können. falkemedia-Gründer und CEO Kassian Alexander Goukassian über eine wichtige Institution in unserem Land.

Anzeige

Jetzt ist die Zeit, zu handeln: Viele von uns haben Schätze in Schrank und Keller, die anderen das Leben erleichtern könnten. Die Kinder sind längst herausgewachsen, die Hose mag man selbst gar nicht mehr anziehen. Gerade jetzt vor Weihnachten, inmitten von steigenden Preisen und sinkendem Budget vieler Menschen, ist es Zeit, das, was wir nicht mehr brauchen, zu teilen. Lasst uns ins Handeln kommen und Hunderte Kisten aussortierter Schätze noch vor Weihnachten für einen guten Zweck sammeln.

Lasst uns ins Handeln kommen und Hunderte Kisten aussortierter Schätze noch vor Weihnachten für einen guten Zweck sammeln. Kassian Alexander Goukassian

Obolus: Mehr als nur ein Sozialladen

In einer Welt, die für viele immer teurer wird, bringt Obolus echte Erleichterung. Hier gibt es nicht nur gebrauchte Gegenstände, sondern vor allem auch Hoffnung und Wärme. Die Mission von Obolus: Menschen in Not – sei es durch Obdachlosigkeit oder finanzielle Belastung – eine Perspektive zu geben. Das gelingt nur, wenn wir alle mit anpacken.

Alles, was gut und verwendbar ist, ist willkommen.

Warum es jetzt besonders wichtig ist, zu spenden

Wir alle merken die Kostenexplosion: steigende Mieten, teurere Lebensmittel, kaum bezahlbare Energiekosten. Für viele bedeutet das, auf Luxus zu verzichten – für andere bedeutet es, in die Armut abzurutschen. Immer mehr Menschen sind obdachlos oder kämpfen täglich darum, sich das Nötigste leisten zu können. Gerade jetzt, in der kalten Jahreszeit, ist es an uns, zu helfen. Unsere Spenden machen es möglich, dass Menschen warme Kleidung finden, Spielzeug für ihre Kinder kaufen oder sich Dinge leisten können, die für uns selbstverständlich sind.

Sandra Goukassian hat wieder mal gepackt und bringt Aussortiertes zum Obolus, wo sie sich regelmäßig auf die herzlichen Mitarbeitenden freut. (Bild: falkemedia)

Großzügigkeit beginnt zu Hause

Bei uns ist es Ritual und Gewohnheit, zwei bis drei Mal im Jahr mit unseren Kindern auszusortieren, was nicht mehr gebraucht wird und diese zu Obolus zu bringen. Es geht nicht nur um Platz im Schrank, sondern um das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Zu wissen, dass ein alter Wintermantel jemanden vor der Kälte schützen kann, macht einen riesigen Unterschied. Genau dazu möchte ich dich heute aufrufen: Durchsuche deine Schätze im Keller, wirf einen Blick in den überquellenden Schrank. Was du nicht mehr brauchst, kann für andere ein Geschenk sein.

Es gibt viele Orte, die deine Spende brauchen

Obolus ist nur einer von vielen Sozialläden, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Ähnliche Organisationen in deiner Umgebung tun Gutes – sei es für Familien, Obdachlose oder Menschen, die einfach Unterstützung brauchen. Gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit, sollten wir alle etwas zurückgeben. Was uns als Überfluss erscheint, kann für andere der wärmende Mantel oder das strahlende Weihnachtsgeschenk sein.

Weihnachten steht vor der Tür. Lass‘ uns dafür sorgen, dass es für möglichst viele Menschen eine festliche und warme Zeit wird. Nimm‘ dir Zeit, sortiere aus, bring deine Spenden zu Obolus oder einem ähnlichen Sozialladen in deiner Nähe. Jedes einzelne Teil zählt, und jede Geste der Großzügigkeit bringt uns alle ein Stück weiter zusammen.

Kassian Alexander Goukassian