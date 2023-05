(Bild: Katharina Troch)

0

Die ganze Welt feiert jährlich am 8. Juni den World Ocean Day – Kiel feiert den Tag der Meeresschutzstadt. Gemeinsam mit Kiel-Marketing organisiert der Ocean Summit direkt an der Kiellinie und für Meeresfans allen Alters einen Tag voller Meerliebe, Meerwissen, Meeraction, Meerkultur und Meerblicke!

Der globale Meeresschutz beginnt direkt vor unserer Haustür und wir alle können dazu beitragen. Am Tag der Meeresschutzstadt Kiel soll die Faszination Meer erfahrbar und erlebbar sein. Über 20 Ocean Summit Partner*innen* gestalten hierfür an der Kiellinie von 14 bis 19 Uhr ein vielseitiges Wissens- und Mitmachprogramm – von Open Ship bis CleanUp, von Workshops bis Vortrag. Zudem erwartet die Besucher*innen rund um die Woderkant Bühne (Höhe Rudergesellschaft Germania) ein buntes Kultur- und Kreativprogramm, Live-Konzerte von Raketen Erna und Leo in the Lioncage sowie „Sturmfahrt“ – ein Meeresfilm präsentiert von CineMare . Zusätzliches Highlight: Der Eintritt in das Aquarium GEOMAR ist den gesamten Tag über frei!

World Ocean Day in der Meeresschutzstadt Kiel

Ist Kiel nun schon Meeresschutzstadt oder soll Kiel es erst werden? Die klare und zugleich komplexe Antwort ist: Jein. Kiel ist die erste und einzige Stadt in Deutschland, die sich dazu entschlossen hat, Meeresschutzstadt zu werden. Bereits drei Jahre ist es her, dass die Kieler Ratsversammlung diesen Entschluss fasste. Primär erzeugte diese Entscheidung jedoch keine direkten kommunalen Maßnahmen, sondern eine Aufforderung an die Zivilgesellschaft zum eigenständigen Handeln durch die Bereitstellung finanzieller Mittel.

Ocean Summit steht für Meeresschutz auf allen Ebenen

Aus diesem Grund setzte die Kieler Bildungs- und Vernetzungsplattform Ocean Summit neben übergreifenden Meeresthemen wie Überfischung, Vermüllung oder Munition im Meer das Thema Meeresschutzstadt auf seine Agenda. Ziel war und ist es, den „Slogan“ Meeresschutzstadt mit Leben, Inhalt und Zielen zu füllen – und dieses Prinzip bis 2026 ebenso auf weitere Städte in Schleswig-Holstein zu adaptieren. Die zentrale Frage ist „Wie wird eine Stadt am Meer zur Meeresschutzstadt – und wie können die Ebenen Zivilgesellschaft, Kommune, NGOs, Wirtschaft/Tourismus, Wissenschaft/Bildung, Sport/ Kultur hier zusammen agieren?“

Tag des Meeresschutzstadt: ein besonderes Ereignis!

Neben inhaltlichen Angeboten wie der Organisation eines Expertinnen-Podiums oder der Befragung zivilgesellschaftlicher Akteurinnen initiierte der Ocean Summit 2022 erstmals den „TDM“ – und benannte damit hier vor Ort den internationalen „Tag der Meere“ in den „Tag der Meeresschutzstadt“ um. Der Tag der Meeresschutzstadt ist in seiner Form bereits jetzt einmalig. Ziel ist es, dass Bürger*innen mit Spaß und Neugier und in geballter Form, Hintergrundwissen und Beteiligungsformen im Bereich Meeresschutz kennenlernen.

Weitere Informationen zum Programm am Tag der Meeresschutzstadt und zum Ocean Summit.

Auf einen Blick Tag der Meeresschutzstadt: Donnerstag, 8. Juni , 14 bis 21 Uhr, Kiellinie. Kostenfrei. Eröffnungstalk: 14.30 Uhr mit Kiels OB Ulf Kämpfer, Prof. Thorsten Reusch (Geomar), Stefanie Sudhaus (BUND SH, Ocean Summit) und tba. Ganztägiges Mitmach-, Wissens- und Aktivprogramm rund um die Meere und deren Schutz.



Dazu live on stage: Raketen Erna (Familienkonzert/15.30 Uhr), MeerManege (16.30 Uhr) und Leo in the Lioncage (19.30 Uhr), „Sturmfahrt“– ein Meeresfilm präsentiert von CineMare (19 Uhr).



Der Eintritt in das Aquarium GEOMAR ist den gesamten Tag über frei!