(Bild: Landeshauptstadt Kiel/Thomas Eisenkrätzer)

Auf dem Kieler Ostufer – im Volkspark (Werftpark) in Ellerbek – lockt der Open Park diesmal an zwei Tagen (Sonnabend, 25., und Sonntag, 26. Juni) von 13 Uhr an mit Kultur, Kleinkunst und sportlicher Action zu einem Sommerfest für die ganze Familie.

Aktionen verschiedener Kleinkünstler*innen laden die Besucher*innen bis 18 Uhr zum Mitmachen und Verweilen auf der großen Grünfläche ein. Abends steht das musikalische Programm im Vordergrund. Zum Abschluss der Kieler Woche zieht das „Festival der Vielfalt“ auf die hügelige Parklandschaft.

Sport-Abenteuer unter freiem Himmel

Im Open Park gibt es viel zum Erkunden, Besteigen und Austoben: Der langjährige Kieler-Woche-Partner Spielmacher sorgt unter anderem mit einer Hüpfburg, einem Klettergarten und sogar einem Quadro-Highjump-Eventmodul für kindgerechte Action. Wer mehr Bewegung sucht, kann sich auf eine Ladung Energie beim Torwandschießen und auf einen Mitmachzirkus freuen.

Am Sonnabend findet auf dem grünen Parkrasen auch der 25. Kieler Woche Soccer Cup statt. Zum 50. Jubiläum des Olympiastandortes Schilksee können sich Besucher*innen des Ostufer-Festivals im Rahmen des IOC Olympic Day bei einer Plakatausstellung über die Olympische Bewegung informieren, ein Foto mit der Olympischen Fackel machen und sich in einer Olympiasportart ausprobieren.

Viel Raum für Kunst und Kultur

Insbesondere die kleinen Gäste finden viel zum Staunen: Ein nostalgisches Karussell verspricht eine fantasievolle Rundfahrt und am Sonnabend verzaubert das Lauenburger Puppentheater mit mehreren Vorstellungen sein junges Publikum.

An beiden Festivaltagen warten auf der großen Parkbühne besondere Überraschungen, präsentiert vom Moderator Diet-Her-van’t Gelt. Lucy Lou zeigt ihr Waschlappen-Theater und treibt als Piratin Schabernack. Zauberer bringen Groß und Klein auf magische Art zum Lachen und verzaubern das Publikum gleichermaßen auf unterhaltsame Weise.

Am Sonnabend bereichern Tanzakrobatik und Square Dance das Bühnenprogramm des Open Parks. Außerdem ist mit Piet Rakete, der mit den größten Kinderhits des Universums im Gepäck anreist, riesiger Spaß garantiert. Am Abend gibt es ab 18 Uhr Feines auf die Ohren von der jungen Kieler Band Kapelle Rausch. Danach sorgt die Coverband Baltic Live für gute Laune mit ihrem vielseitigen Repertoire. Für einen feurigen Abschluss bieten die FördeFeuer-Künstler*innen um 22 Uhr eine flammende Show zum Mitfiebern für alle Gäste des Open Park.

Festival der Vielfalt goes Werftpark

Am Sonntag heißt es dann: bunter, fröhlicher, diverser. Menschen unterschiedlicher Herkunft und kultureller Hintergründe tragen in einem friedvollen Umzug das Kieler-Woche-Gefühl vom Internationalen Markt auf dem Rathausplatz in den Werftpark. Um 16 Uhr startet das „Festival der Vielfalt“, das bis 22 Uhr auf dem Gelände des Open Parks mit Redebeiträgen, orientalischem Tanz und einem multikulturellen Musikprogramm begeistert – alles im Zeichen einer bunten Stadtgesellschaft.

Auch für gastronomische Unterhaltung ist mit Zuckerwatte und anderen Leckereien natürlich bestens gesorgt.