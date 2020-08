0

Fünf Freunde, mit Basis in Kiel, haben ihren Traum zum Beruf gemacht und arbeiten als Forschungstaucher in allen Weltmeeren. Am kommenden Sonntag zeigen sie faszinierende Fotos der Weltmeere.

Uli Kunz, Florian Huber, Christian Howe, Robert Marc Lehmann und Philipp Schubert sind Biologen, Archäologen, Fotografen und Buchautoren. Lange Expeditionen auf teils unbekanntem und unbequemem Terrain haben sie zusammengeschweißt. Im Vortrag erzählen sie von ihren aufwendigen Unterwasseraufträgen, von Arbeiten in wassergefüllten Höhlen und Brunnen, von Begegnungen mit großen Meerestieren, von Tauchgängen in Seegraswiesen, Korallenriffen und Kelpwäldern und von ihrer anhaltenden Begeisterung, bei fast jedem Tauchgang wieder etwas Überraschendes zu entdecken. Mit ihren Bildern zeigen die Unterwasser Abenteurer eine faszinierende Welt, die nur selten Besuch bekommt.



VARIOMATIX sind Herzblut aus FunkRock mit viel Soul und Blues.

Sie sind laut und leise, und immer geht es um den Groove. Sie kreieren ihre eigenen Songs, alles wird gemeinsam weiterentwickelt, verfeinert oder neu erfunden. Die Texte kann man sich in Ruhe zu Hause anhören. Beim Konzert wird bitte getanzt!

Es gibt funkelnde Gitarrensounds von Matze Orlitz, am sehr präsenten Bass steht Ufo Becker. Eike Schröder sitzt am Schlagzeug, einfallsreich, kraftvoll und extrem tight. Die raumgreifende Stimme von Anne Rabe gibt dem Ganzen ordentlich Schub und Tiefe. Das zweite Album ist im Herbst 2019 veröffentlicht worden.

Programm

17 Uhr : Einlass

18 Uhr : Variomatix // Konzert

20.30 Uhr : Faszination Ozean (Live Foto Show) // Open Air Kino

Veranstaltungsort: Park an der Kielline / GEOMAR, 24105 Kiel



Es gibt 2er, 5er und 10er Abteile.

ACHTUNG: Einlass nur möglich mit Ticket/Registrierung.