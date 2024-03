0

Der Pop-up Pavillon in der Kieler Innenstadt ist mehr als eine flüchtige Installation – er ist ein Ort des Nachdenkens und der Reflexion mitten im urbanen Trubel. Am 29. und 30. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr, verwandelt er sich temporär in eine fiktive Kirche mit bewegenden Orgelklängen, faszinierenden Charakteren und einer eindrucksvollen Kulisse.

Mia Fyu, die kreative Kraft dahinter, schafft es, Besucher*innen in die tieferen Ebenen persönlicher Schuldgefühle und Selbstfindung zu führen. Die Atmosphäre ist von einer intensiven Intimität geprägt, in der das Publikum zum integralen Bestandteil der Darbietung wird. Dieses einzigartige Format bietet einen Anstoß zur inneren Auseinandersetzung und ermöglicht es, das eigene Ich in den Spiegelbilder eines kollektiven Gewissens zu betrachten.

Der Eintritt ist frei!