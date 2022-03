(Bild: KIELerleben Redaktion)

0

Erneut sind fünf Personen im direkten Mannschaftsumfeld positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Bevor am Dienstagmorgen das Training der Profis von Holstein Kiel auf dem Gelände in Kiel-Projensdorf stattfinden konnte, haben sich alle Sportler eines Tests unterziehen müssen. Denn es herrscht erneut akute Ansteckungsgefahr bei den Kieler Störchen. Während noch am rund um das Spiel gegen Hansa Rostock am vergangenen Freitagabend alle UPCR-Tests negativ ausfielen, wurden nun im direkten Mannschaftsumfeld fünf positive Befunde auf das COVID-19-Virus festgestellt. Die entsprechenden Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Das Punktspiel am kommenden Sonntagnachmittag gegen den FC Ingolstadt 04 im Holstein Stadion (13.30 Uhr) sei aktuell nicht gefährdet, heißt es in der Mitteilung des Vereins.