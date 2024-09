0

Die Probsteier Kunstzage feiern ihr 5. Jubiläum und versprechen erneut ein beeindruckendes Kunsterlebnis. Mehr als 70 Aussteller*innen präsentieren an 30 Ausstellungsorten in der Probstei ihre neuesten Werke und laden Besucher*innen ein, die vielfältige Kunstszene zu entdecken.



Kunst und Kultur in der Probstei: Ein Fest für die Sinne

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, sagte Pablo Picasso. Getreu diesem Motto veranstaltet der Probsteier Kulturverein auch 2024 die Probsteier KunstTage. An über 30 Ausstellungsorten können Besucher*innen am 7. und 8. September von 11 bis 18 Uhr Kunst in all ihren Facetten erleben.

Über 70 Aussteller*innen präsentieren ihre Werke

In diesem Jahr nehmen mehr als 70 Künstler*innen an den Probsteier KunstTagen teil. Sie zeigen ihre neuesten Kreationen in den Bereichen Malerei, Zeichnung, Fotografie, Objekt und Installation. Die vielfältige Auswahl reicht von traditionellen bis zu modernen Techniken und bietet für jeden Geschmack etwas Besonderes.

Kultur-Tour durch die Probstei: Kunst entdecken und Natur genießen

Das kostenlose Event macht nicht nur die Kunstwerke der Region zugänglich, sondern lädt auch zu einer Erkundungstour durch die wunderschöne Probstei ein. Besucher*innen können zu Fuß oder mit dem Fahrrad die verschiedenen Ausstellungsorte besuchen und dabei die malerische Landschaft des Kreises Plön genießen.

Orientierung leicht gemacht: Wegweiser und Infohefte

Um sicherzustellen, dass niemand eine Ausstellung verpasst, stellt der Probsteier Kulturverein umfangreiche Informationsmaterialien bereit. Plakate, Wegweiser und ein detailliertes Infoheft sowie bunte Staffeleien in den Farben des Kulturvereins markieren die teilnehmenden Ausstellungshäuser.

Weitere Informationen zu den 5. Probsteier KunstTagen finden Sie auf der Website des Kulturvereins Probstei unter www.kulturverein-probstei.de.

Merken Sie sich den Termin vor: 7. bis 8. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr – erleben Sie das 5. Jubiläum der Probsteier Kunsttage und tauchen Sie ein in eine Welt voller Kreativität und Kultur!